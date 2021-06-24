Вирусолог: для защиты от индийского штамма нужно в пять раз больше антител

Врач-инфекционист Евгений Тимаков пояснил, почему так опасен индийский штамм COVID-19, можно ли заболеть после полного цикла вакцинации и когда пандемию удастся окончательно остановить.

Sputnik

"Вирус мутирует быстрее, чем предполагалось. Изначальные вирусы не умели обходить наши иммунные барьеры. Да, они были патогенные, вызывали серьезные постковидные синдромы,но к ним было невосприимчиво около 30% населения - при контакте с этим вирусом, и даже при тесном контакте с больными они не заражались. Вирусу это не понравилось, и он решил видоизменить свои свойства и начать адаптироваться к нам", - рассказал агентству Sputnikинфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

Он пояснил, что видоизменяться коронавирус уханьского типа начал с осени прошлого года. Вначале это был более опасный и агрессивный британский штамм, который стал распространяться по миру. Вирус попал в благоприятные условия. А дальше в каждой стране начались свои мутации.

"Эпидемиологически значимые мутации были и в России – появились сибирский и северозападный штаммы. Но они не получили свое дальнейшее распространение - оказались не настолько патогенны. А вот штаммы, которые появились в теплых странах – бразильский, южноафриканский, индийский, видоизменились настолько, что стали очень опасны. И самый патогенный сейчас штамм - индийский, который приобрел уже пять мутаций", - пояснил инфекционист.

Самое страшное, по словам доктора Тимакова, что индийский штамм стал обходить иммунныебарьеры человека, маскироваться от иммунитета и менять клиническую картину заболевания. Вирус "притворяется" обычным ОРВИ, но вызывает более серьезные процессы.

На вопрос, как это остановить, Евгений Тимаков ответил, что задача состоит не в этом, а в том, как не получить еще более серьезный штамм, который начнет обходить итак неподготовленные иммунные барьеры в случае скученности населения, особенно в комфортных для него условиях.

"А это люди с ослабленным иммунитетом, люди, которых он заразил повторно, которые уже имели иммунитет к коронавирусной инфекции. А он все равно этот иммунитет обошел и заразил их. И мы видим, что кроме дельта-штамма в Индии образовался уже штамм дельта+, который стал более активный. Вопрос теперь не в том, как защититься от него, а как вообще закончить эту пандемию, чтобы не сидеть в течение многих лет в страхе. Для этого в организме людей должны быть сформированы активные вирусонейтрализующие антитела", - уверен инфекционист.

Чтобы не подхватить индийский вариант COVID-19, антител в организме должно быть, как минимум, в пять раз выше нормы, отмечает Тимаков. И при этом советует делать прививку, не дожидаясь, когда антитела начнут снижаться. По его словам, вакцинироваться можно и при высоком уроне антител, исследования показали – причем во всех странах и на всех платформах, что это безопасно.

Евгений Тимаков отдельно отметил, что "Спутник V" очень эффективен, он повышает антитела в разы больше, чем при перенесенной инфекции.

"Все вакцины, платформы, не только "Спутник", в 1,3 - 1,5 вырабатывают больше вирусонейтрализирующих антител, чем организм переболевших инфекцией. Вакцина действует на организм гораздо эффективнее", - пояснилспециалист. – "Страшно не только переболеть, попасть на ИВЛ, но страшен и постковидный синдром. Среди людей старше 50 лет он в той или иной форме у каждого второго. Он влияет на кровь, клетки крови, эндотелии, сосуды, нервную систему, вообще на все наши органы. Это все ковид. И чтобы им не заболеть, вакцина- единственное лекарство".

Сама вакцина не несет никакого вируса и не является заразной для окружающих, добавил Тимаков. Но человек, который сделал прививку, может не выработать вирусонейтрализующие антитела между первой и второй прививкой. И поэтому он может заболеть. Это касается части привитых – от 2% до 30%, но это может случиться, поясняет врач.

"Заболеть можно и после двух прививок, но вакцина защищает от серьезных осложнений, от того, что больной попадет в больницу. Именно у привитых людей симптомы протекают в более легкой форме, иногда даже в такой, что человек не распознает у себя ковид", - говорит Евгений Тимаков. - "Но это не означает, что вируса в организменет. Для окружающих, если привитый человек заразится коронавирусной инфекцией, все-таки становится опасным".

По словам медика, Россия и целый ряд стран бывшего СССР сильно отстают в вакцинации – привито меньше 10%.

Меры по активизации вакцинации, которые сейчас предпринимают власти некоторых государств, вирусолог считает оправданными.

Взять окончательный контроль над пандемией коронавируса можно будет только тогда, когда будет стабильно проводиться первичная вакцинация, считает Евгений Тимаков. А дальше будем поддерживать вируснейтрализующие антитела однократными дозами вакцины. Но на это, по его мнению, уйдет не менее двух лет.

"Вирус должен будет окончательно адаптироваться к нам, а у нас будет выработан хороший коллективный иммунитет", - заключил доктор Тимаков.