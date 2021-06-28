Врач объяснил, почему после прививки нельзя загорать

Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами опасно для человека, ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог и воспаление кожи.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. После вакцинации от коронавируса следует воздержаться от пребывания на солнце и загара, чтобы не провоцировать аллергическую реакцию, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально", - объяснил Пурясев.

По его словам, загорать и подолгу находиться на солнце нежелательно примерно месяц или чуть больше.

"Три недели после первой прививки, две - после второй, пока идет выработка антител. Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться", - считает врач.

Необходимо избегать прямых солнечных лучей, поменьше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем, на пляже бывать до 10 часов утра и после пяти-шести часов вечера. При себе нужно иметь антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм, заключил Пурясев.