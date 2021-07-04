"Спутник V": все о первой российской вакцине от коронавируса

"Гам-КОВИД-Вак", известная также как "Спутник V", — первая зарегистрированная в мире вакцина для профилактики COVID-19.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. По оценкам разработчиков, российская вакцина эффективна против всех выявленных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, а ее облегченный вариант "Спутник Лайт" идеально подходит для ревакцинации. Подробнее читайте в материале РИА Новости.

Что такое "Гам-КОВИД-Вак"

"Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", — первая российская вакцина против ковида, созданная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она относится к классу векторных вакцин. Зарегистрирована 11 августа 2020 года.

Состав вакцины "Спутник V"

Вакцина состоит из неспособного размножаться аденовируса человека. Этот возбудитель не опасен, он вызывает лишь легкую простуду. В его ДНК встроен ген белка-шипа коронавируса SARS-CoV-2. Белок связывается с рецепторами на поверхности клеток и помогает вирусу проникнуть внутрь. Именно на белок-шип реагирует наш иммунитет. Аденовирусный вектор при этом служит средством доставки.

В вакцине используют вектор на основе двух разных штаммов аденовируса человека — 26-го и пятого серотипа (Ad26, Ad5).

Выпускают препарат в виде раствора со вспомогательными веществами: например, трис, хлориды натрия и магния, сахароза, полисорбат, магний хлористый гексагидрат, ЭДТА, этанол, вода.

Принцип действия и отличия от других вакцин

Раствор вводят в мышцу, вскоре в месте укола начинается небольшое воспаление — организм распознает чужеродные вещества и отправляет туда лимфоциты. Аденовирус проникает в них и заставляет вырабатывать коронавирусный белок-шип. В свою очередь иммунитет отвечает целым коктейлем из антител.

Антитела — это сигнальные белки, которые дают команды защитной системе организма. Если произойдет встреча с реальным SARS-CoV-2, они помогут его уничтожить. В результате человек не заболеет либо коронавирусная инфекция будет перенесена в легкой форме.

В мире есть несколько векторных вакцин от коронавируса. Например, американская компания Johnson & Johnson создала препарат на основе аденовируса человека Ad26, а китайская CanSino Biologics — Ad5. Обе вводят однократно.

В отличие от них "Спутник V" делают в два приема. После первой дозы, или, как говорят ученые, праймирующей иммунизации, у привитых формируется первичный, а после второй, бустерной, — вторичный иммунный ответ. Уникальность российской технологии в том, что в первой и второй дозах использованы разные вирусные векторы — сначала Ad26, затем Ad5. При такой схеме общий уровень иммунизации намного выше.

Еще одну векторную вакцину разработала англо-шведская компания AstraZeneca. Однако в ней в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе.

По результатам клинических исследований, которые прошли международную оценку и опубликованы в журнале The Lancet, эффективность вакцины "Спутник V" против COVID-19 составляет 91,6 процента. И в ста процентах случаев она предотвращает развитие тяжелой формы ковида.

Анализ данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020-го по 31 марта 2021-го, показал, что реальная эффективность "Гам-КОВИД-Вак" еще выше — 97,6 процента.

Инструкция по применению

Подготовка к вакцинации

Нет никаких особенных требований при подготовке в прививке. Роспотребнадзор указывает — перед вакцинацией нет необходимости делать ПЦР-тест, чтобы исключить ковид, или анализ на антитела. Главное, в день вакцинации самочувствие должно быть хорошим.

Однако, по мнению ряда экспертов, реакция организма на введение любой вакцины очень индивидуальна. Поэтому людям с серьезными хроническими болезнями нужно предварительно сходить на прием к лечащему врачу и убедиться, что их заболевание в стадии ремиссии и они сейчас не принимают никаких препаратов, которые могут помешать выработке иммунитета.

Как делается прививка от коронавируса

"Спутник V" предназначен для внутримышечного введения. Укол делают в дельтовидную мышцу плеча.

Перед процедурой флакон или ампулу с компонентом I или II достают из морозильной камеры и выдерживают при комнатной температуре до полного размораживания, чтобы не осталось включений льда. Затем протирают снаружи спиртовой салфеткой и осторожно перемешивают содержимое, не допуская встряхивания. Размороженный препарат необходимо использовать в течение двух часов, снова замораживать его нельзя.

Для выявления противопоказаний пациента перед вакцинацией должен осмотреть врач. Он опрашивает о самочувствии и контактах с инфицированными, измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови. Если температура выше 37 градусов, прививку откладывают.

Что нельзя делать после прививки

Рекомендуют один день до и два дня после прививки воздержаться от употребления алкоголя, не переутомляться, избегать тяжелых физических нагрузок, снизить уровень стресса, хорошо высыпаться, не злоупотреблять солнечными ваннами, а в сам день вакцинации не посещать бани и бассейны, не купаться в природных водоемах.

Ученые советуют есть побольше белковых продуктов — молочных, рыбы, нежирного мяса, поскольку они дают организму необходимый строительный материал для формирования защитных антител, а также богатые пищевыми волокнами пребиотики — овощи, цельнозерновые крупы, бобовые, зелень — и пробиотики — кефир, йогурт, простоквашу, квашеную капусту. Они нужны для поддержания кишечной микрофлоры, которая вносит большой вклад в выработку иммунного ответа на вакцину.

Также важно после прививки соблюдать стандартные защитные меры: носить маски в людных местах, тщательно мыть руки, использовать антисептики.

Интервал между прививками

Вакцинацию проводят в два этапа с интервалом 21 день: вначале компонентом I в дозе 0,5 миллилитров, затем, через три недели, — компонентом II в дозе 0,5 миллилитров.

Когда появятся антитела к коронавирусу

По оценкам ученых, полноценный иммунитет возникает в среднем через 40 дней после первого укола. До истечения этого срока важно не только избежать заражения коронавирусом, но и не подхватить другую ОРВИ, энтеровирус или прочие инфекции. Они могут помешать эффективной выработке иммунитета после вакцинации.

Побочные эффекты от вакцины "Спутник V"

Клинические исследования показали, что чаще всего после вакцинации возникает гриппоподобный синдром — боль, отек и зуд в месте введения, общее недомогание, озноб, повышение температуры, боль и ломота в мышцах и суставах, головная боль, снижение аппетита. Состояние может длиться от одного до трех дней.

Реже проявляются нарушения со стороны дыхательной системы — боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле. Возможны головокружения, обмороки, тошнота, рвота, диспепсия.

В памятке Минздрава указано, что при повышении температуры можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, а при покраснении, отечности и болезненности места укола — антигистаминные средства. Никаких серьезных последствий, в том числе тяжелых аллергических реакций, не наблюдалось.

Продолжительность действия

Пока точно не установлено, на какой срок защищает вакцина. Согласно предварительной оценке, антитела класса G у сотрудников Центра Гамалеи, получивших вакцину в порядке эксперимента в марте 2020-го, сохранялись и через девять месяцев. При этом титр антител был выше, чем у переболевших.

Противопоказания для вакцинации

Противопоказания к применению у "Спутника V" примерно такие же, как у всех остальных вакцин: тяжелые формы аллергии, инфекционные и неинфекционные заболевания в острой форме, грудное вскармливание. Прививаться можно всем взрослым старше 18 лет, без верхнего ограничения по возрасту.

Детей пока не прививают — из-за отсутствия клинических испытаний, подтверждающих эффективность и безопасность вакцины для людей младше 18. Центр Гамалеи планирует в ближайшее время начать исследование по применению "Спутника V" у детей. Соответствующую заявку ученые подали в Минздрав России.

Недавно ведомство разрешило "Спутник V" для беременных женщин с высоким риском тяжелого течения COVID-19.

Инструкция рекомендует с осторожностью применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, а также при некоторых эндокринных заболеваниях, таких как выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации.

Отмечено, что вакцинация может представлять определенный риск для пациентов со злокачественными новообразованиями и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, так как стимуляция иммунной системы может привести к обострению.

А вот пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, бронхиальной астмой, гепатитом С и онкозаболеваниями в стадии ремиссии, по мнению ученых, вакцинироваться необходимо.

Ревакцинация

Ожидают, что коронавирус станет сезонным и прививаться от него нужно будет ежегодно. А во время обострения эпидемии — раз в шеть месяцев.

Специалисты Центра Гамалеи и Минздрава рекомендуют проводить ревакцинацию "Спутником Лайт", которая в ближайшее время поступит в гражданский оборот. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев и владелец компании "Р-Фарм" — одного из производителей "Гам-КОВИД-Вак" — заявляли, что ревакцинироваться можно и первым компонентом "Спутника V".

Отзывы привитых "Спутником V"

"Сегодня привился "Спутником V". Чувствую себя хорошо. Коронавирусом я переболел, есть антитела. Но прививка необходима независимо от уровня титров. Все, кто еще не вакцинировался, — самое время это сделать", — написал врио главы Мордовии Артем Здунов в инстаграме.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сделал прививку от ковида повторно. "Первый раз вакциной "Гам-Ковид-Вак" прививался в июле и августе прошлого года. По прошествии

11 месяцев количество антител в крови существенно снизилось, поэтому решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день", — рассказал он в Telegram-канале.

Народные отчеты от вакцинации "Спутником V" публикуются в Telegram-канале @Sputnik_results. Вот несколько отзывов:

"М 43, здоров. ГамКовидВакV1 — 16.03 без побочек, V2-07.04 легкая слабость на след день. Антитела на 28.06".

"Ж 22 года V1 28.06.21. В день прививки легкая слабость и сонливость, боль в месте укола".

"М 65, системный васкулит (гранулематоз Вегенера) в ремиссии, V2 28.06.21, никаких симптомов, как и после первой дозы".

Сертификация вакцины "Спутник V" в других странах

Вакцина одобрена в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. Так, имея сертификат о прививке "Спутником V", можно въезжать, например, в Грецию, Хорватию, на Кипр, в Турцию, Грузию.

Пакет документов о сертификации "Спутника V" также предоставлен ВОЗ. Разработчики ожидают положительное решение в скором времени. В случае одобрения вакцинированные получат цифровые сертификаты, которые облегчат перемещение по странам ЕС.