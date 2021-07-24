Ученые назвали три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, у человечества есть все шансы в ближайшие десятилетия победить сразу несколько видов рака.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Какие именно онкологические заболевания уходят в прошлое и почему, читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Прививка от рака

В конце мая, выступая на Московском онкологическом форуме, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что человечество за десять лет рак не победит, но точно справится с некоторыми его видами. И прежде всего мировая медицина близка к победе над раком шейки матки, который сегодня считается четвертым по распространенности среди женщин. В год в мире регистрируют более 570 тысяч новых случаев, а 7,5 процента смертей от злокачественных опухолей приходится именно на этот вид рака.

При этом само заболевание достаточно хорошо изучено, а против его возбудителя — вируса папилломы человека (ВПЧ) — разработали безопасную и эффективную вакцину. Несколько клинических испытаний и отдельных исследований показали: у женщин, привитых ею в 12-13-летнем возрасте, через десять лет не бывает никакой предопухолевой или опухолевой патологии шейки матки. Чего нельзя сказать об их неиммунизированных ровесницах.

Побочных эффектов практически нет. Очень редко — незначительные неврологические симптомы. Так, головная боль — только у четырех из ста тысяч привитых. Данные о более тяжелых последствиях вакцинации, появившиеся в 2016 году, так и не подтвердились.

Первыми массово прививать девочек-подростков стали австралийцы — в 2007-м. В 2017-м предраковых патологий и рака шейки матки среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет стало в два раза меньше, а инфицированность вирусом сократилась почти в 20 раз — с 22,7 до 1,5 процента. При таких темпах к 2066-му году рак шейки матки полностью исчезнет с Зеленого континента.

Примеру Австралии последовали многие страны — вакцинацию от ВПЧ включили в национальный календарь прививок 98 государств. Россия пока не в их числе, хотя в отдельных регионах, в том числе в Москве, девочек 12-13 лет прививают бесплатно в обычных поликлиниках.

Однако вакцины недостаточно, уточняют в ВОЗ. Важно тестировать взрослых на ВПЧ и вовремя выявлять у женщин предраковые состояния и злокачественные опухоли. Во-первых, такой рак, если диагностировать на ранней стадии, лечится. А во-вторых, финансово выгоднее скрининги и лечение предраковых поражений, чем борьба с запущенным онкологическим заболеванием.

Оружие массового поражения

Эксперты ВОЗ считают, что не за горами и победа над раком легких. Правда, при условии полного отказа от курения.

По данным Международного агентства по изучению рака, онкологические заболевания легких — на втором месте по распространенности. Особенно страдают мужчины: среди них 18 процентов летальных исходов — именно от этого.

Причем, как подсчитали эксперты ВОЗ, 90 процентов этих злокачественных опухолей не было бы, если бы люди не курили. Только в Европе девять из десяти смертей, в том числе преждевременных, от рака трахеи, бронхов и легких обусловлены употреблением табака.

Дело в том, что сигаретный дым содержит более 60 канцерогенов, а никотин подавляет иммунную систему. Не менее опасны популярные сегодня вейпы и легкие сигареты (в их фильтре проделаны дырочки, якобы способствующие очистке дыма от смол, никотина и других канцерогенов). Первые часто приводят к образованию злокачественных опухолей, вторые вызывают одну из самых агрессивных форм рака легких — аденокарциному.

Как отмечают в ВОЗ, нужны государственные программы по отказу от курения. Надо повышать налоги для производителей сигарет, запретить курение в общественных местах.

В 2019-м российское правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года, распространяющуюся на сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Предполагается, что через 15 лет у нас будут курить не более 21 процента взрослого населения. Пока же мы входим в десятку самых курящих стран — по версии медицинского журнала The Lancet.

Главное — бросить пить

Также есть все шансы справиться с раком печени. Для этого надо значительно сократить употребление алкоголя.

Как установили эксперты ВОЗ, более 740 тысяч случаев заболевания раком в 2020-м связаны со спиртным. Почти 75 процентов — у мужчин. Это рак не только печени (154 тысячи), но и пищевода (189 тысяч, самый распространенный), ротовой полости, толстой кишки.

Чаще всего алкоголь-ассоциированный рак диагностировали в Монголии — 9,8 процента общего числа злокачественных новообразований. А в странах, где традиционно горячительные напитки запрещены, например в Кувейте, таких заболеваний практически не было. Показатель России — шесть процентов.

Еще одна причина рака печени — вирусные гепатиты. Примерно у 70 процентов больных с этим диагнозом находят вирус гепатита В. Однако от этой инфекции имеется эффективная и безопасная вакцина. В России она включена в Национальный календарь прививок и абсолютно бесплатна. Как отмечают эксперты, вакцинация вместе со снижением употребления алкоголя и своевременными скринингами значительно сократит заболеваемость раком печени. А в перспективе и вовсе справится с ним.