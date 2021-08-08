Названы показатели, которые помогают диагностировать "постковидный синдром"

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Обнаружить признаки "постковидного синдрома" врачам позволяют клинические анализы крови и мочи, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.
"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — рассказала она.
Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова особо отметила:
- уровень свертываемости крови,
- уровень электролитов,
- уровень тропонина,
- показатели гормонов щитовидной железы,
- показатель витамина D.
Врач отметила, что самостоятельный анализ последствий коронавируса может принести вред здоровью.
При этом она советует самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.
Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления. Иначе это может быть опасно для здоровья.