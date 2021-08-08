Названы показатели, которые помогают диагностировать "постковидный синдром"

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции и осложнения могут наблюдаться у переболевших на протяжении трех месяцев.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Обнаружить признаки "постковидного синдрома" врачам позволяют клинические анализы крови и мочи, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.

"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — рассказала она.

Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова особо отметила:

уровень свертываемости крови,

уровень электролитов,

уровень тропонина,

показатели гормонов щитовидной железы,

показатель витамина D.

Врач отметила, что самостоятельный анализ последствий коронавируса может принести вред здоровью.

При этом она советует самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления. Иначе это может быть опасно для здоровья.