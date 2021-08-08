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Названы показатели, которые помогают диагностировать "постковидный синдром"

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210808/1032999191/Nazvany-pokazateli-kotorye-pomogayut-diagnostirovat-postkovidnyy-sindrom.html

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции и осложнения могут наблюдаться у переболевших на протяжении трех месяцев.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Обнаружить признаки "постковидного синдрома" врачам позволяют клинические анализы крови и мочи, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.

"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — рассказала она.

Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова особо отметила: 

  • уровень свертываемости крови,
  • уровень электролитов,
  • уровень тропонина,
  • показатели гормонов щитовидной железы,
  • показатель витамина D.

Врач отметила, что самостоятельный анализ последствий коронавируса может принести вред здоровью.

При этом она советует самостоятельно дома измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления. Иначе это может быть опасно для здоровья.

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