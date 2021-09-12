Не стоит рисковать здоровьем: специалист рассказал о пользе вакцины от COVID-19

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет – 26112. Из них 21780 человек выздоровели и 393 умерли.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Без вакцины от коронавирусной инфекции организму сложно справиться, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

"Это может слишком дорого обойтись, и не ясен конечный результат. Посмотрите, какие большие люди ушли из жизни из-за коронавируса, это артисты, депутаты Госдумы и режиссеры. Эксперименты проводили на себе, это может плохо закончиться", - говорит специалист.

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Прививку от коронавирусной инфекции необходимо делать широкому кругу людей, даже те, у кого есть онкологические заболевания, подчеркнул Серебрянский.

"Беременным тоже можно делать прививки, но желательно во второй декаде беременности, это надо обсуждать с акушер-гинекологами", - заметил врач.

Новые штаммы COVID-19 опасны тем, что они могут вызывать поражения жизненно-важных органов – почек, сердца, печени, легких, центральной нервной системы, периферических нервов.

Отвечая на вопрос, есть ли смысл прививаться людям, которые уже переболели коронавирусом, Юрий Серебрянский сказал, что пожизненного иммунитета нет.

"Поэтому, в любом случае надо проверить уровень антител, посмотреть в какой форме человек болел, сколько антител выработалось. Коронавирус очень коварный, поэтому вакцинироваться нужно", - подчеркнул специалист.

Шестого августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Вакцинация началась 10 августа. Ранее вакцинацию от коронавируса в Абхазии провели препаратом "Спутник V", 6500 доз которого доставили в республику в конце апреля.

По состоянию на 10 сентября, вакциной "Спутник Лайт" в республике привились 2568 человек.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.