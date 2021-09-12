Ученые открыли, когда одно из самых популярных лекарств ведет к раку

По данным сотрудников Сеченовского университета, за год потребление антибиотиков в стране выросло на 30 процентов.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Рост количества потребления антибиотиков связывают с эпидемией ковида, однако специалисты отмечают: даже в более спокойные времена россияне склонны принимать эти препараты без назначения врача, например, при легкой простуде или вирусных инфекциях, когда это практически бесполезно, а вот здоровью может навредить. Согласно различным исследованиям, злоупотребление антибиотиками чревато сбоями в работе иммунитета, развитием рака и уменьшением продолжительности жизни. Подробнее читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

От мозгов до самых до окраин

Связь микроорганизмов, обитающих в человеческом кишечнике, с опасными заболеваниями доказали в конце 1980-х. Австралийские ученые продемонстрировали, что бактерия Helicobacter pylori — она живет в желудке у большинства людей — может вызвать рак при ослабленном иммунитете. Патоген размножается, возникает воспаление, и образуется злокачественная опухоль.

Доминирование в кишечнике тех или иных бактерий способно обернуться целым букетом болезней — от сердечно-сосудистых, аллергии и ожирения до психических, нарушений памяти и даже депрессии.

Микробиом нужно беречь смолоду: стараться питаться правильно, внимательно следить за здоровьем и ни в коем случае не заниматься самолечением. Прежде всего это касается бесконтрольного приема антибиотиков, которые с легкостью нарушают микробное равновесие в желудке. Порой даже одноразовое употребление таких препаратов на годы меняет микробиоту — ведь они действуют не только на патогены, но и на полезные бактерии.

Исследователи отмечали: чрезмерное увлечение антибиотиками в лучшем случае закончится диареей, в худшем — уменьшит устойчивость всей микробиомы к патогенам. В результате можно заработать кишечную инфекцию и спровоцировать воспалительные процессы. Те, в свою очередь, дадут толчок образованию злокачественных опухолей.

Помочь патогенам

Недавняя работа шведских ученых наглядно показывает связь антибактериальных препаратов с колоректальным раком. Между курсом антибиотиков и первыми симптомами болезни проходит пять-десять лет.

Исследователи проанализировали сведения о состоянии здоровья более 250 тысяч человек за 2010–2016 годы. Около 40 тысяч страдали раком толстой и прямой кишки, остальные выступали в качестве контрольной группы. Эти данные сопоставили со статистикой употребления антибиотиков с 2005 по 2016 год.

Выяснилось, что у принимавших антибактериальные препараты более полугода риск злокачественной опухоли в первой части толстой кишки — сюда пища попадает из тонкого кишечника — выше на 17 процентов.

Как отмечают авторы работы, антибиотики нарушают баланс микробиоты и патогенные бактерии вроде кишечной палочки (Escherichia coli) или клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae) размножаются там, где обычно их подавляют другие микроорганизмы. В частности, в толстой кишке.

Для сравнения проанализировали также эффект от лечения гиппуратом метенамина. Этот антисептик борется с инфекциями мочеполовых путей, но не затрагивает кишечную микрофлору. Связи с онкологическими заболеваниями не обнаружили.

Минус годы

Вызванные антибиотиками изменения в кишечной микробиоте не только увеличивают риск заболеть раком, но и в целом могут негативно сказаться на продолжительности жизни. К таким выводам пришли австралийские ученые после серии экспериментов на мышах.

Животным в раннем возрасте давали антибактериальные препараты. Это снизило видовое разнообразие их кишечной микробиоты. Часть грызунов восстановила исходное микробное сообщество, в котором преобладали грамположительные бактерии из семейства Erysipelotrichaceae (Turicibacter). Его ученые назвали PAM I. В микробиоме остальных мышей (под кодовым названием PAM II) стали доминировать представители семейства Lachnospiraceae (Blautia и Coprococcus).

Через некоторое время после эксперимента кишечные микробные сообщества в обеих группах пришли в норму, однако бывшие обладатели PAM II отличались особой болезненностью. В зрелом возрасте у них фиксировали повышенную инсулинорезистентность и воспаление во многих тканях организма, в том числе в печени и мозге. Такие особи умирали примерно в два раза чаще, чем те, которые были повторно заселены микробиотой PAM I, даже несмотря на то, что все подопытные были из одного помета и подвергались воздействию одних и тех же антибиотиков.

Как указывают авторы работы, микробиом, повторно заселяющий кишечник после приема антибиотиков, может перепрограммировать иммунную систему млекопитающих с долгосрочными эффектами, в том числе влияющими на метаболизм и даже продолжительность жизни.

Это согласуется с результатами прошлогоднего исследования, когда выяснили, что применение антибиотиков в раннем возрасте, особенно для терапии недоношенных детей, связано с повышенным риском метаболических заболеваний, ожирения и аллергии впоследствии.

Впрочем, практически всех исследователи предупреждают, что речь идет лишь о корреляции между антибиотиками и теми или иными недугами. Антибактериальные препараты нужны, особенно при серьезных инфекциях, но назначать их должен врач. Нельзя ни в коем случае заниматься самолечением.