Аналитики узнали, сколько в среднем стоит реклама в Instagram

Ежедневная аудитория Instagram на всех типах устройств, по данным Mediascope, за июнь текущего 2021 года составила свыше 28,6 миллионов россиян старше 12 лет.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Компания Yoloco, специализирующаяся на анализе аккаунтов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта рассчитала среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте сети Instagram. Об этом пишет РБК.

Аналитики Yoloco изучили 3,5 тысячи уникальных блогеров. Они использовали опрос менеджеров и блогерских агентств, собирали открытые данные в Telegram-каналах. На основании этого компания выяснила стоимость одного рекламного размещения в сториз у каждого из них.

Все блогеры были разделены на шесть групп в зависимости от количества подписчиков:

нано (10-50 тысяч подписчиков),

микро (50-100 тысяч),

мини (100-500 тысяч),

средние (500 тысяч — 1 миллион),

крупные (1-2 миллиона),

топ-блогеры (от 2 миллионов).

Так, согласно данным аналитиков, блогеры-мужчины в среднем зарабатывают больше, чем женщины. А авторы аккаунтов, где активно размещают фото домашних питомцев, требуют повышенного гонорара.

Исследование показывает, что больше всех за рекламные посты получают актеры, продюсеры и шоумены, у кого число подписчиков превышает два миллиона. Одно сообщение у такого блогера стоит порядка 200 тысяч рублей с НДС.

В категории "Личный блог про жизнь" ценник начинается с отметки в 173 тысячи рублей. В категории "Семья и дети" - 162 тысячи рублей.

Самыми низкооплачиваемыми при охвате от двух миллионов подписчиков стали блогеры, которые ведут аккаунт на тему стиля, одежды и моды - 87 тысяч рублей.