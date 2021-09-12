21:03 12 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR86.15
Поиск

Аналитики узнали, сколько в среднем стоит реклама в Instagram

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/1f/1033130005.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210912/1033195326/Analitiki-uznali-skolko-v-srednem-stoit-reklama-v-Instagram.html

Ежедневная аудитория Instagram на всех типах устройств, по данным Mediascope, за июнь текущего 2021 года составила свыше 28,6 миллионов россиян старше 12 лет.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Компания Yoloco, специализирующаяся на анализе аккаунтов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта рассчитала среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте сети Instagram. Об этом пишет РБК.

Аналитики Yoloco изучили 3,5 тысячи уникальных блогеров. Они использовали опрос менеджеров и блогерских агентств, собирали открытые данные в Telegram-каналах. На основании этого компания выяснила стоимость одного рекламного размещения в сториз у каждого из них.

Все блогеры были разделены на шесть групп в зависимости от количества подписчиков:

  • нано (10-50 тысяч подписчиков),
  • микро (50-100 тысяч),
  • мини (100-500 тысяч),
  • средние (500 тысяч — 1 миллион),
  • крупные (1-2 миллиона),
  • топ-блогеры (от 2 миллионов).

Так, согласно данным аналитиков, блогеры-мужчины в среднем зарабатывают больше, чем женщины. А авторы аккаунтов, где активно размещают фото домашних питомцев, требуют повышенного гонорара.

Исследование показывает, что больше всех за рекламные посты получают актеры, продюсеры и шоумены, у кого число подписчиков превышает два миллиона. Одно сообщение у такого блогера стоит порядка 200 тысяч рублей с НДС.

В категории "Личный блог про жизнь" ценник начинается с отметки в 173 тысячи рублей. В категории "Семья и дети" - 162 тысячи рублей.

Самыми низкооплачиваемыми при охвате от двух миллионов подписчиков стали блогеры, которые ведут аккаунт на тему стиля, одежды и моды - 87 тысяч рублей.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Арба, макеты и бочки: маленький музей абхазского быта в ущелье реки Бзыбь
Страх и манипуляция: какие цели преследуют США в "войне с терроризмом"
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться