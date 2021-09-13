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По миллиарду в месяц: как мошенники воруют деньги с банковских карт

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Абхазия
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Только с апреля по июнь c банковских карт похитили свыше трех миллиардов рублей, подсчитали в ЦБ России.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Причем жертвы сами отдают деньги — злоумышленники умело применяют социальную инженерию, ловко манипулируют людьми любых возрастов и профессий. Как обезопасить себя от мошенников, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

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"Привет! Я в сложной ситуации. Займи пять тысяч до понедельника" — типичный пример социальной инженерии. Как говорит бывший хакер Кевин Митник, человек — самое уязвимое звено в любой системе безопасности. Киберпреступники — хорошие психологи. Мастерски находят подход к жертве, легко втираются в доверие. Вынуждают перевести деньги или сообщить номер карты, пин-код, CVV-код. "Когда я перечислял деньги, уже осознавал, что это жулики, но остановиться не мог", — признаются многие пострадавшие. Чаще всего мошенники действуют в онлайн-банкинге физических лиц — таким образом во втором квартале украли 1,2 миллиарда рублей. Через банкоматы и интернет-сервисы компаний — 435,5 и 481,8 миллиона соответственно.

Но телефонные звонки по-прежнему "эффективны".

С апреля по июнь в стране заблокировали порядка 12 тысяч мошеннических номеров — в два раза больше, чем за тот же период 2020-го. Злоумышленники представляются сотрудниками банка или полиции.

"Не сообщайте пароли, пин-коды и другую информацию. Кредитные организации этого никогда не запрашивают. Положите трубку. Ни в коем случае не перезванивайте. На обратной стороне карты есть официальный номер финансового учреждения — обращайтесь туда", — советует Ксения Артемьева, операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер".

Широко распространен фишинг — когда создают фальшивые сайты и приложения банков, интернет-магазинов, компаний, госорганов. Например, жертва думает, что покупает одежду в бутике, а на самом деле пароли и коды попадают к преступникам. В этом году Банк России выявил и закрыл уже больше восьмисот таких сайтов. Но пользователям самим стоит проявлять бдительность.

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"Обращайте внимание на адресную строку. Обычно название отличается от оригинального на одну букву или символ. Не вводите данные карты на ресурсе, ссылку на который вам отправили со стороны", — предупреждает Сергей Узденский, старший партнер адвокатского бюро "Афанасьев, Узденский и партнеры".

Легкий способ "заработать"

Во многом всплеск киберворовства обусловлен безнаказанностью, подчеркивают юристы. "Прибыль" высокая. Вероятность быть пойманным минимальна. Полиция и банки разводят руками — жертвы сами предоставили персональные данные.

"Мошенничество в банковской и технической сферах — высокоинтеллектуальный вид преступлений. Требует подготовки. Службы банковской безопасности тут в роли догоняющих", — отмечает Александр Почуев, президент Международной коллегии адвокатов Москвы "Почуев, Зельгин и Партнеры".

В зоне риска — пожилые. В пандемию им пришлось взаимодействовать с банками дистанционно. Впрочем, и молодые попадаются на удочку аферистов. В кризис люди стали щепетильнее относиться к своим сбережениям и любому звонку уделяют внимание. Раньше бросили бы трубку, но сейчас задумываются: а вдруг и правда из банка.

Юристы считают, что и кредитным организациям следует действовать оперативнее. Быстрее блокировать нетипичные транзакции. Например, спонтанные переводы крупных сумм, снятие наличных за пределами региона проживания клиента или авторизация в приложении с незнакомых устройств.

Рубрика Не верю
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Переводы невозврата

Сколько потерпевший сможет вернуть, зависит от того, какие данные он передал мошенникам. Сообщил пароли или защитные коды — денег не увидит. Психологическое давление как оправдание не принимается. Неудивительно, что в апреле-июне банки возместили только 222 миллиона рублей — 7,4 процента украденного.

"Жертвы подтверждают все транзакции. Значит, ответственность на них. К тому же, в договоре есть пункт о неразглашении конфиденциальной информации. Поэтому организация вообще не обязана возвращать средства", — указывает Ксения Артемьева.

А в полиции у таких преступлений крайне низкая раскрываемость. Жулики нередко действуют из других стран.

Кроме того, обманутые порой не сразу осознают ошибку. За это время банк успевает обработать транзакцию, а злоумышленник — вывести средства. Да и доказать что-либо сложно.

"Нужно законодательно ограничить переводы. Хотя бы между физическими лицами. Должно быть время на отмену. Допустим, сутки. Если в течение дня о мошенничестве не заявили — деньги списываются со счета. Также необходима обязательная строка — назначение платежа. Не заполнена — нет транзакции", — говорит Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Как правило, деньги уходят моментально. Но если средства не списаны, а заморожены, есть шанс их вернуть. Надо заблокировать карту, подать заявление на отзыв операции, приложив к нему обращение в полицию.
Страховка — не панацея от кражи

Обезопасить сбережения можно страховкой. Полис стоит от полутора до трех тысяч рублей в год. Немного, но и выплата невелика — от ста до трехсот тысяч. Чаще страхуют отдельные карты или пластик конкретного банка. Но и здесь обман придется доказывать. Без полиции не обойтись.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Если клиент сам сообщил персональные данные — выплаты не будет. А ведь обычно именно так и происходит", — напоминает Петр Гусятников.

Страхование от мошенничества со временем займет свою нишу на рынке, считают аналитики. Но пока к этому прибегают лишь те, кто уже обжегся. Остальные полагаются на авось.

"По официальным данным ЦБ, финансово грамотных чуть ли не 60 процентов. Но реальный показатель минимум вдвое ниже", — уверен Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон".

Дистанционное мошенничество — бич нашего времени. Активно воруют и за рубежом. По данным Федеральной торговой комиссии США, с начала пандемии американцы отдали жуликам 505 миллионов долларов. Пострадавших от телефонных звонков — десятки миллионов. Как и в России, за океаном выкачивают деньги через социальную инженерию и фишинг, обещающий щедрые подарки и акции за участие в опросе.

Но есть и более изощренные методы. "Например, через популярные маркетплейсы размещают объявления о продаже разных востребованных товаров по заниженным ценам. Потом в мессенджеры присылают ссылку на фейковый сайт известной курьерской службы и получают данные карты. Борются со злоумышленниками везде одинаково: вычисляют IP-адреса, блокируют счета", — уточняет Павел Уткин.

Западные банки и полиция тоже не поспевают за мошенниками. Поэтому, как бы это жестоко ни звучало, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Если звонок или сообщение вызывают сомнения — заканчивайте диалог. Лучше показаться невоспитанным, чем оказаться ограбленным.

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