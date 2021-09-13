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Названы обязательные прививки для разных категорий населения

© Sputnik / Магда Хибелли
Общество
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210913/1033198310/Nazvany-obyazatelnye-privivki-dlya-raznykh-kategoriy-naseleniya.html

Осенью во многих странах традиционно стартует кампания по вакцинации от гриппа. ВОЗ рекомендует также в приоритете прививать медработников.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил, какие обязательные прививки надо делать различным категориям населения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все, кто старше 60 лет, а также лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь ДОЛЖНЫ быть вакцинированы от COVID-19, гриппа и пневмококка", — написал медик.

Он посоветовал провериться на необходимость ревакцинации от гепатита B.

По словам Мясникова, беременным обязательно нужно привиться от гриппа и столбняка, а детям — положенными по возрасту вакцинами в дополнение к защите от гриппа.

Врач добавил, что людям с удаленной селезенкой обязательна вакцинация от пневмококка и менингококка, а лицам с кохлеарными имплантациями (приборами, компенсирующими потерю слуха — прим.) настоятельно рекомендуется прививка от пневмококка.

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