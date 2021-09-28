Пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год, заявил инфекционист

Длительность пандемии коронавируса зависит в том числе от того, насколько патоген адаптировался к человеку и сколько еще будет мутировать.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, заявил в интервью РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, пояснил инфекционист.

Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.

"Год продлится минимум", - сказал Тимаков, отвечая на вопрос, сколько времени еще может продлиться пандемия.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года, на сегодня вирусом заразились по всему миру более 230 миллионов человек.