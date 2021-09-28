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Пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год, заявил инфекционист

© Sputnik / Алексей Куденко
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1124)
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Длительность пандемии коронавируса зависит в том числе от того, насколько патоген адаптировался к человеку и сколько еще будет мутировать.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, заявил в интервью РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, пояснил инфекционист.

Ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.

"Год продлится минимум", - сказал Тимаков, отвечая на вопрос, сколько времени еще может продлиться пандемия.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года, на сегодня вирусом заразились по всему миру более 230 миллионов человек.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1124)

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