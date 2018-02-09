Российские спортсмены вышли на церемонию открытия ОИ-2018 под олимпийским флагом

Согласно решению МОК от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Россияне вышли на парад спортсменов на церемонии открытия зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом, сообщает РИА Новости. FABRICE COFFRINI / AFP Иски 47 российских спортсменов о недопуске к Олимпийским играм отклонены

Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.

Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

Россияне появились на олимпийском стадионе в Пхенчхане 55-ми по счету после австрийцев. Знаменосцем у команды OAR стал волонтер. Всего в церемонии открытия приняли участие около 80 россиян.