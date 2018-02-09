В Пхенчхане открылись зимние Олимпийские игры

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил зимние Олимпийские игры в Пхенчхане открытыми.

В пятницу прошла церемония открытия Игр. В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.

© Sputnik. Владимир Астапкович Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

​В ходе парада атлетов было отмечено два неординарных события. Во-первых сборные Южной Кореи и КНДР прошли как единая команда, а во-вторых — олимпийская сборная России вышла под флагом Международного олимпийского комитета. Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе после того, как МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и объявил особый порядок допуска россиян на ОИ-2018.