ФИФА опубликовала список тренировочных баз всех команд-участниц ЧМ 2018 года

В течение пяти дней до своего матча на ЧМ сборные могут тренироваться только на площадках, выделенных для тренировок или подготовительных матчей за исключением официальных предматчевых тренировок на стадионе.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) разместила на своем официальном сайте список отелей и тренировочных баз всех 32 команд-участниц чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков ФИФА утвердила призовой фонд ЧМ-2018 по футболу

Во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя отель и тренировочную площадку, расположенные неподалеку друг от друга. Также они находятся примерно в часе езды от аэропортов, принимающих самолеты средней грузоподъемности. В процессе отбора представители сборных совершили в общей сложности 123 визита на предложенные объекты.

Во время группового этапа турнира все команды будут проживать и тренироваться на своих базах между матчами.

Полностью список мест проживания и баз выглядит следующим образом:

группа А

Россия — Московская область, УТЦ "Новогорск",

Саудовская Аравия — Санкт-Петербург, база ФК "Зенит",

Египет — Грозный, "Ахмат-Арена",

Уругвай — Нижегородская область, городской округ Бор, спортивный центр "Борский";

группа В

Португалия — Московская область, тренировочная база "Сатурн",

Испания — Краснодар, академия ФК "Краснодар",

Марокко — Воронеж, стадион "Чайка",

Иран — Московская область, тренировочная база ФК "Локомотив" в Баковке;

группа С

Франция — Московская область, стадион "Глебовец" (городской округ Истра),

Австралия — Казань, стадион "Трудовые резервы",

Перу — Московская область, "Арена Химки",

Дания — Анапа, стадион "Понтос";

группа D

Аргентина — Московская область, СДЮСШОР г. Бронницы,

Исландия — Геленджик, стадион "Олимп",

Хорватия — Ленинградская область, "Рощино Арена",

Нигерия — Ессентуки, "Ессентуки Арена";

группа Е

Бразилия — Сочи, стадион "Юг-Спорт",

Швейцария — Тольятти, стадион "Торпедо",

Коста-Рика — Санкт-Петербург, стадион "Олимпиец",

Сербия — Светлогорск, Калининградская область, тренировочная площадка "Балтия";

группа F

Германия — Москва, спортивная база ЦСКА,

Мексика — Московская область, учебно-тренировочная база "Новогорск-Динамо",

Швеция — Геленджик, стадион "Спартак",

Южная Корея — Санкт-Петербург, стадион "Спартак" (Ломоносов);

группа G

Бельгия — Московская область, стадион СК "Гучково" (Истринский район),

Панама — Саранск, Центр олимпийской подготовки,

Тунис — Московская область, стадион "Строитель",

Англия — Санкт-Петербург, стадион "Спартак" (Зеленогорск);

группа H

Польша — Сочи, стадион "Спутник-Спорт",

Сенегал — Калуга, тренировочная площадка "Спутник",

Колумбия — Татарстан, стадион "Свияга" (Верхнеуслонский район),

Япония — Казань, тренировочная база ФК "Рубин".

За пять дней до своего матча на чемпионате мира команды должны использовать только официальные тренировочные площадки, выделенные для тренировок или подготовительных матчей за исключением официальных предматчевых тренировок на стадионе. Сборные, участвующие в турнире, должны прибыть в Россию не позднее чем за пять дней до своего первого матча.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов.