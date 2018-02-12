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Безликий провокатор, или "покаяния убийцы" российских спортсменов

© Sputnik. Валерий Мельников
Спорт
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Рубен Гюльмисарян
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Беглый Григорий Родченков, который давно не появлялся на публике и с показаний которого и началась вся допинговая истерия вокруг российских спортсменов, однажды открыл лицо в эфире американского телеканала CBS, а сейчас он изменился до неузнаваемости.

Колумнист Sputnik Армения Рубен Гюльмисарян считает, что в последнее время беглого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова видели лишь тщательно отобранные посвященные, любую информацию о его пребывании в Америке засекретили. И вот теперь в СМИ фейерверк неожиданных сообщений – вместе с началом Олимпиады в Корее Родченкова решили вновь пустить на экраны.

Он стал героем программы "60 минут" американского телеканала. Интервью полностью покажут в воскресенье (11 февраля). Ожидается, что информатор WADA расскажет зрителям с поп-корном массу занимательных вещей, зачем иначе заваривать кашу в драгоценное эфирное время. Правда, тот, кто будет поименован в этой программе Родченковым, окажется на него не особенно-то и похожим.

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На самый первый и полусонный взгляд логика в этом есть. Когда присутствие Гриши было крайне необходимо в судах, он явиться не смог – занят был, губки накачивал. Возник попозже, с закрытым лицом и с измененным голосом. Это чтобы его не узнали и, не приведи аллах, не убили.

Как написал в Facebook адвокат Артем Пацев, представляющий на судебных заседаниях интересы российских спортсменов, слушания были непростыми и эмоциональными. "И вчера, и позавчера Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях "государственной схемы". Надеюсь, арбитры это учтут — по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где ее члены откровенно подремывали и даже похрапывали, арбитры CAS весьма внимательно слушают все, что говорится на заседаниях". Арбитры и учли.

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Зачем этот цирк? А это уже второй вопрос, когда окончательно проснулся и выпил кофе. Вообще, убивать таких, как Гриша, смысла никакого тем, кого он оболгал и предал. Даже выкрадывать его и привозить в багажнике в "подвалы КГБ" бессмысленно – все, что мог, он уже сделал, а пароли и явки КГБ и без него знает давно, можно не сомневаться. Чтобы покаялся разве, да только что его покаяние изменит?

А вот тем, кто его купил и для кого он оказал неоценимые услуги по покушению на убийство и российского, и всемирного олимпийского движения, он уже не нужен, и может быть, стал даже опасен. Потому что возьмет, да назовет сумму, за которую его купили, да заказчиков, и что тогда делать? МОК разгонять, как минимум, ведь вот неприятность же.

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В воскресенье, говорят, американский канал CBS собирается показать полную версию программы о Родченкове, где он предстанет во всей своей новой красе. Впрочем, в пятницу канал уже выложил на сайте видеозапись части интервью с ним – начинается все с того, что кто-то обозначающий Родченкова, одевает бронежилет. Чтобы в студии агенты Кремля не убили. Надо полагать – эти агенты в голову стрелять не умеют.

Тут вот ведь какая загогулина получается, как говаривал незабвенный Борис Николаевич. Эта голова без бронешлема что-то там говорит, но это уже никого не интересует. Причем до такой степени, что все обсуждают не его слова, а новую внешность, будто это какая звездная модель. То ли Бредд Питт сильно сдавший и с месячного перепою, то ли что-то Леди Гага опять учудила с собой. Именно так, в пределах "зачем усы сбрил, дурик", и обсуждается сейчас явление Гриши граду и миру.

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Поэтому не ищите логику в этой смене… чуть не написал "пола" — внешности, конечно. Нет там логики, Гриша может теперь разве придумать что-нибудь новое, еще более ужасное и сенсационное. При этом совсем не обязательно, чтобы рядовой обыватель в это поверил, вполне достаточно, чтобы вполне определенные лица приняли очередную грязь в качестве руководства к действию. Бояться за свою жизнь до степени пластической операции и сразу показываться на одном из ведущих американских телеканалов – похоже, тамошние СМИ отказывают собственной аудитории в наличии не только логики, но даже проблесков разума. Либо это просто прущая напролом наглость с целью в очередной раз добиться своего, что больше похоже на реальное положение вещей.

А та самая аудитория сейчас задается вполне оправданным вопросом – а жив ли Гриша вообще? Его ведь использовали, и он больше не нужен: с тех пор, как он сбежал из Москвы, никакими новыми "доказательствами" он ведь физически обзавестись не мог. Впрочем, здесь мы возвращаемся к прущей напролом наглости, которой не нужно соблюдать даже видимость правдоподобия.

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Можно, конечно, допустить, что его отправили в какое-нибудь захолустье, он там занимается анализом мочи местных жителей – это он умеет, наверное. Но на дворе XXI век, играть в теоретического Адольфа Гитлера в каком-нибудь Парагвае сейчас не удастся: любой мало-мальски настырный журналист, при желании, с легкостью обнаружит его среди пробирок с анализами в любой дыре.

Вот и остается задать вопрос, который еще долго, если не навечно, останется без ответа: "Где ты, Гриша? Не случилось ли чего?"

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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