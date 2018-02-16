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Детский турнир по дзюдо открылся в Очамчыре 16 февраля

© Фото: virastaika
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (194)
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Республиканский турнир по дзюдо, посвященный воинам защитникам отечества, завершится 17 февраля.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский турнир по дзюдо, посвященный воинам защитникам отечества, стартовал в Очамчыре, сказал в интервью Sputnik главный специалист Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорта Анзор Твидзба.

"Это традиционный турнир, в котором принимают участие спортсмены из Гудаутского, Галского районов, из Гагры, Пицунды, Сухума. Также приехали дзюдоисты из Ростова, Ставрополя и из Сочи", — добавил он.

В турнире участвуют дети от 8 до 16 лет.

Архивное фото Дзюдоистов
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"В Абхазии есть талантливая молодежь, у которой есть хорошие перспективы в спорте, мы можем на них надеяться. Все команды очень сильные, особенно, на мой взгляд, выделяются дзюдоисты из Сухума", — сказал Твидзба.

Главный специалист Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорта объяснил почему местом проведения турнира выбрали Очамчыру.

"В Очамчыре есть прекрасный спортивный зал, а также был выбран этот город для того, чтобы гости Абхазии познакомились с другими местами в республике, увидели больше красот нашей страны", — подчеркнул Твидзба.

Всего в турнире принимают участие около трехсот с половиной спортсменов.

Республиканский турнир по дзюдо, посвященный воинам защитникам отечества, завершится 17 февраля.

Темы:
Спортивная Абхазия (194)



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