Детский турнир по дзюдо открылся в Очамчыре 16 февраля

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканский турнир по дзюдо, посвященный воинам защитникам отечества, стартовал в Очамчыре, сказал в интервью Sputnik главный специалист Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорта Анзор Твидзба.
"Это традиционный турнир, в котором принимают участие спортсмены из Гудаутского, Галского районов, из Гагры, Пицунды, Сухума. Также приехали дзюдоисты из Ростова, Ставрополя и из Сочи", — добавил он.
В турнире участвуют дети от 8 до 16 лет.
"В Абхазии есть талантливая молодежь, у которой есть хорошие перспективы в спорте, мы можем на них надеяться. Все команды очень сильные, особенно, на мой взгляд, выделяются дзюдоисты из Сухума", — сказал Твидзба.
Главный специалист Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорта объяснил почему местом проведения турнира выбрали Очамчыру.
"В Очамчыре есть прекрасный спортивный зал, а также был выбран этот город для того, чтобы гости Абхазии познакомились с другими местами в республике, увидели больше красот нашей страны", — подчеркнул Твидзба.
Всего в турнире принимают участие около трехсот с половиной спортсменов.
Республиканский турнир по дзюдо, посвященный воинам защитникам отечества, завершится 17 февраля.