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Российский спортсмен Александр Большунов после финиша

Российские лыжники завоевали серебро в олимпийской эстафете

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Спорт
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (21)
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Мужская лыжная эстафета 4х10 километров стала серебряной для российских лыжников – Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Россияне стали серебряными медалистами лыжной эстафеты на Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил Олимпийский комитет России в твиттере.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила спортсменов и тренеров за проявленные силу духа и волю на "такой трудной Олимпиаде".

Ранее лыжницы из России в соревнованиях в таком же формате пришли к финишу третьими и завоевали бронзовые медали.

Победили в эстафете лыжники из Норвегии, которые прошли дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Российский спортсмен Денис Спицов пришел к финишу на 9 секунд позже. Третьими финишировали представители сборной Франции, которые уступили победителям 36 секунд.

Сборная Норвегии на сегодняшний день является лидером в командном зачете.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (21)



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