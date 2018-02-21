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Абхазские спортсмены заняли призовые места в Фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского»

Спортсмены из Абхазии отличились на фестивале единоборств в Московской области

© Фото: apsnypress.info
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (196)
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На VIII открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок Равноапостольного Николая Японского" участвовало около 500 спортсменов со всей России, а также Абхазии и ДНР.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пятеро абхазских спортсменов заняли призовые места на VIII открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок Равноапостольного Николая Японского", который проходил в Московской области, рассказал корреспонденту Sputnik тренер спортсменов Демис Адлейба.

"От Абхазии выступило восемь спортсменов. Из них пятеро взяли вторые и третьи места. Вторые места заняли София Авидзба, Анри Адлейба, Самир Хварцкия, Эрик Ходжоян и Артур Ходжоян, а третьи – Сария Хупория  и Кирилл Пачкория", – сказал он.

Как признался тренер, выступлением многих спортсменов он недоволен.

"Например, Анри Адлейба – чемпион мира. А в финале он уступил сопернику, который даже не участвовал в чемпионате мира. То же самое и с Эриком Ходжояном – у кого он выиграл на чемпионате мира, на этих соревнованиях он проиграл", – с сожалением отметил Демис Адлейба. 

На спортивном фестивале, который проходил в прошлые выходные в Московской области, участвовало около 500 спортсменов со всех регионов России, а также Абхазии и Донецкой Народной Республики. 

Темы:
Спортивная Абхазия (196)



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