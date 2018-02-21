Суперкубок Абхазии разыграют ФК "Нарт" Сухум и ФК "Афон"

В преддверии предстоящего матча между футбольными клубами "Нарт" Сухум и "Афон" за обладание Суперкубком Абхазии в конференц-зале стадиона "Динамо" прошла встреча организаторов матча и представителей команд с журналистами.

Sputnik, Бадри Есиава.

"Короткий" день

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между ФК "Нарт" Сухум и ФК "Афон" состоится 23 февраля в 15:00 на стадионе "Динамо" в Сухуме. Капитан команды из Нового Афона Армен Капикян отметил, что в его родном городе 23 февраля объявлен "коротким" днем.

"В пятницу у нас в Новом Афоне укороченный рабочий день. Все идут на футбол. Школьников отпустят пораньше с занятий, чтобы они успели на матч", — рассказал Капикян.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Афон" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу

Директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко объяснил, почему было выбрано именно это время и эта дата. По его словам, для того чтобы начать чемпионат Абхазии по футболу, необходимо разыграть Суперкубок, а столь раннее время для буднего дня было определено из-за перебоев с электроэнергией.

"Есть некоторые проблемы с освещением стадиона, и, чтобы не рисковать игрой, мы приняли решение назначить время начала матча на 15:00. Мы рассматривали и более позднее время, но в связи с теми моментами, которые от нас не зависят, игра начнется в это время", — сказал Федоренко.

Подготовка к предстоящему важному матчу идет полным ходом, об этом заявили представители обеих команд. Чемпион Абхазии по футболу ФК "Афон" в течение месяца провел три товарищеские встречи с российскими клубами в Сочи и, по словам главного тренера этой команды, состав готов к предстоящей игре.

Обладатель Кубка Абхазии "Нарт" Сухум тоже не расслабляется. Капитан команды Александр Когония раскрыл некоторые секреты выбранной тактики против "Афона" и добавил, что физическое состояние игроков оптимальное.

"Мы прошли сборы и тренировались в двухразовом режиме. Наш новый главный тренер Исмаил Ферас пробовал разную тактику игры, схемы состава. Были товарищеские матчи, но результатам мы не придавали особого значения, так как это было на уровне экспериментов. Хочу отметить, что тренером мы довольны и всегда находим с ним взаимопонимание в работе", — сказал Когония.

"Обмен" игроками и тактика

Ротация игроков в футболе — дело привычное, и за последнее время сухумчане и афонцы "обменялись" некоторыми членами состава. Несмотря на то, что один из игроков "Афона", Владимир Аргун, перешел к их соперникам, подчеркнул Армен Капикян, слабее они не стали.

"Мы усилили состав, взяв к себе Логуа Левана из Очамчыры и Арсена Гагуа из "Нарта" Сухум. Футбол – это командная игра, и нас больше волнует командный дух", — сказал Капикян.

Главный тренер афонской команды заявил, что они будут вести свою игру и не собираются подстраиваться под тактику соперника. ФК "Афон" планирует продемонстрировать агрессивную игру и оказывать давление на оппонентов.

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Это заявление не осталось без внимания со стороны капитана "Нарта" Александра Когония, который поинтересовался, что же подразумевает его коллега под "своей игрой".

Капикян ответил, что физическое превосходство игроков из Афона, прессинг, который затруднит сухумчанам переход на чужую половину поля, и есть тактика, которую они выбрали в предстоящем матче. А то, что он три года играл в составе "Нарт" Сухум, добавил Капикян, облегчает задачу по завоеванию Суперкубка Абхазии.

Эту информацию взяли на заметку представители сухумского клуба, которые заявили, что их игра будет прозрачной и знакомой как болельщикам, так и соперникам.