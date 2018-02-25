Олимпийские игры в Пхенчхане завершились

Зимняя Олимпиада проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. В Пхенчхане завершились зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

"Олимпийские игры в Пхенчхане стали Играми новых горизонтов", — сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии закрытия.

Зимняя Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом в статусе "олимпийских атлетов из России" и завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

В неофициальном медальном зачете победила сборная Норвегии с 14 золотыми, 14 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.