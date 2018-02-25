Два золота и три серебра: абхазские каратисты на первенстве в Ростове

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Две золотых и три серебряных медалей завоевали абхазские спортсмены на открытом чемпионате и первенстве Ростовской области по косики каратэ, сообщил корреспонденту Sputnik тренер спортсменов и президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.
"После ожесточненных "боев" в финал вышли наши девочки София Авидзба и Сария Хупория. Сария Хупория завоевала золото, а София Авидзба – серебро. Сестра Сарии Хупория также завоевала серебро", – сказал он.
Среди мальчиков первое место занял Тимур Бутба, также еще одно серебро в копилку абхазской команды принес Сандро Киут.
Двухдневный Открытый чемпионат и первенство Ростовской области прошел в Ростове-на-Дону 24 и 25 февраля.