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Двойной победой Дмитрия Гвазава завершился второй этап Mitjet Winter Cup

Дмитрий Гвазава выиграл второй этап автогонок Mitjet Winter Cup

© Фото: Mitjet Series Russia
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (200)
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Вторым после Дмитрия Гвазава в категории PRO (профессионалы) к финишу пришел Антон Немкин, тройку лучших замкнул Константин Гугкаев.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik Бадрак Авидзба. Дмитрий Гвазава выиграл второй этап автогонок Mitjet Winter Cup на сочинском автодроме 25 февраля, об этом Sputnik сообщил автогонщик. 

"Этот Кубок проходит в межсезонье перед началом Кубка России, который стартует в апреле. Гонка удалась, я давно не тренировался, еще нахожусь не в оптимальной форме, есть куда стремиться, думаю, что к Кубку России буду в хорошей форме, чтобы ехать на победу", — сказал Дмитрий Гвазава.

Дмитрий Гвазава
© Фото: Mitjet Series Russia
Дмитрий Гвазава

Автогонки Mitjet Winter Cup состоит из трех этапов, последний состоится в апреле.

"Первый этап я пропустил, потому что моя машина готовилась", — рассказал он.

Вторым после Дмитрия Гвазава в категории PRO (профессионалы) к финишу пришел Антон Немкин, тройку лучших замкнул Константин Гугкаев.

В категории Semi-PRO (полупрофессионалы) сильнейшим стал Антон Немкин, следом финишировал Никита Худов, а серебро у дебютанта серии Данилы Иванова.

Серия Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Двойной победой Дмитрия Гвазава завершился второй этап Mitjet Winter Cup
© Фото: Mitjet Series Russia
Двойной победой Дмитрия Гвазава завершился второй этап Mitjet Winter Cup

Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.

Темы:
Спортивная Абхазия (200)



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