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Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне

Названа дата восстановления в правах Олимпийского комитета России

© Sputnik. Антон Денисов
Спорт
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Российских спортсменов не допустили на Олимпиаду в Пхенчхане: что дальше (26)
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Вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России решится после проверки последних допинг-проб российских спортсменов, взятых на Олимпиаде в Пхёнчхане.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал в интервью РИА Новости, когда МОК восстановит членство Олимпийского комитета России. По его словам, это может произойти 27 или 28 февраля.

"Сейчас ожидают окончания проверки тестов лыжниц и хоккеистов, если проблем не будет, то решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России будет принято автоматически", — сказал Тарпищев.

По его словам, допинг-пробы представителей других видов спорта уже проверены, все они чистые.

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Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к Играм-2018 только чистых, не уличенных в применении допинга российских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом.

Отмечалось, что ОКР могут восстановить в правах до конца Игр, но в итоге этого не случилось. Основной причиной отказа стали два случая нарушения антидопинговых правил: кёрлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева сдали положительные допинг-пробы.

Решение о дисквалификации МОК принял после проверки информацию Григория Родченкова о якобы имевшем место государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. При этом комиссия МОК не нашла доказательств поддержки высшими госорганами РФ "допинговой системы".

Темы:
Российских спортсменов не допустили на Олимпиаду в Пхенчхане: что дальше (26)



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    Эксперт назвал причины давления на Россию и Азербайджан в преддверие президентских выборов в обеих странах.

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