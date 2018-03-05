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Призер Олимпийских игр 2010 года немецкий лыжник Тим Чарнке вышел на старт 90-километровой гонки Васалоппет, которая проходила в Швеции, в форме сборной России

Лыжник из Германии выступил в гонке в Швеции в российской форме

© SVT Sport
Спорт
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Атлет назвал ужасным отстранение ведущих российских спортсменов незадолго до старта Олимпиады в Пхенчхане.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года немецкий лыжник Тим Чарнке вышел на старт 90-километровой гонки "Васалоппет", которая проходила в Швеции, в форме сборной России, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на шведское издание Expressen.

"Он много раз был в России, говорит по-русски", — сказал телекомментатор SVT, бывший шведский лыжник Андерс Бломквист. Его коллега Якоб Хорд заявил: "Можно ли считать, что таким образом он хотел сделать какое-то заявление?" Бломкивст ответил: "Без сомнения".

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Победителем гонки, которая состоялась в воскресенье, стал норвежец Андреас Нюгорд.

Сам Чарнке заявил, что надел российский костюм, потому что он был самым удобным на тот момент, но добавил, что его действия можно расценить и как заявление, поскольку отстранение ведущих российских спортсменов незадолго до старта Олимпиады в Пхенчхане было ужасным. Он подчеркнул, что в следующем году также готов выйти на старт гонки в форме другой страны, отметив, что у него нет костюма шведской сборной, поэтому его может кто-нибудь одолжить.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане нескольких ведущих российских лыжников, в их числе — Сергея Устюгова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина. 




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