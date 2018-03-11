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Амина Аншба

Разгромить звезду: Амина Аншба показала "класс" на турнире в Турции

© Фото: предоставлено: Аминой Аншба
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (204)
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Ежегодный женский турнир профессиональных теннисистов ITF Womens Circuit, организованный Международной федерации тенниса, проходил в Турции в городе Анталья с 5 по 11 марта.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Амра Амичба.  Восемнадцатилетняя теннисистка Амина Аншба 11 марта выиграла женский турнир с призовым фондом в 15 тысяч долларов. Об этом корреспонденту Sputnik по телефону из Антальи сообщила мама абхазской спортсменки Эмма Кортава.

В финале Амина сразилась с представительницей Турции - 172 ракеткой мира.

Амина Аншба
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Амина встретилась на корте с турецкой звездой Басак Ерадин и выиграла у нее с разгромным счетом 6-0, 6-0", - сказала Эмма Кортава.

Для выхода в финал Амина Аншба провела пять матчей.

"Очень уверенно прошла все матчи", - отметила мама абхазской теннисистки. 

Амина Аншба после своей победы в Анталье поднимется в мировой классификации теннисисток до 350 места. 

Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

Темы:
Спортивная Абхазия (204)



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