Разгромить звезду: Амина Аншба показала "класс" на турнире в Турции

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Амра Амичба. Восемнадцатилетняя теннисистка Амина Аншба 11 марта выиграла женский турнир с призовым фондом в 15 тысяч долларов. Об этом корреспонденту Sputnik по телефону из Антальи сообщила мама абхазской спортсменки Эмма Кортава.
В финале Амина сразилась с представительницей Турции - 172 ракеткой мира.
"Амина встретилась на корте с турецкой звездой Басак Ерадин и выиграла у нее с разгромным счетом 6-0, 6-0", - сказала Эмма Кортава.
Для выхода в финал Амина Аншба провела пять матчей.
"Очень уверенно прошла все матчи", - отметила мама абхазской теннисистки.
Амина Аншба после своей победы в Анталье поднимется в мировой классификации теннисисток до 350 места.
Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.
А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.
Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).