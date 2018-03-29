ГД России об отказе США выдать визы российским спортсменам: удар по мировому спорту

Посольство США в Москве отказало сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Ударом не только по российским спортсменам, но и по мировому спорту назвал факт невыдачи США виз сборной России по вольной борьбе глава комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира. По ее словам, посольство США проявило прямую и открытую дискриминацию.

"Невыдача США виз российским спортсменам по вольной борьбе — это очередной удар не только по российским атлетам, но и по мировому спорту. Такое решение вызывает недоумение даже у самих американских спортсменов. При этом проблема не только в дискриминации наших атлетов и отсутствии доступа к соревнованиям", — сказал Дегтярев журналистам.

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По его словам, своим желанием досадить России США поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия. Дегтярев отметил, что нехватка консульского персонала или любая другая формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит о некомпетентности — о том, что страна не справляется со своими обязательствами.

"Международному спортивному сообществу пора понять, что на месте российских спортсменов могут оказаться атлеты из любой другой страны. Возможно, США с их "затруднениями" нужно поучиться у России. У нас огромный опыт проведения соревнований любой организационной сложности. Так, например, мы приняли закон, который позволит иностранным болельщикам въезжать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году без визы", — отметил глава думского комитета.