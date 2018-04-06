"Нарт" обыграл в столичном дерби "Динамо" и вышел на единоличное лидерство

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" обыграл другой столичный клуб "Динамо" со счетом 4:1 в пятом туре XXV Чемпионата Абхазии по футболу в пятницу 6 апреля.

Перед очным противостоянием футболисты провели по четыре игры в чемпионате, и все выиграли, таким образом в активе команд было по 12 набранных очков, при этом "Нарт" забил 23 мяча, пропустив всего 5, а "Динамо" до этого матча забило 8 мячей и не пропустило ни одного гола.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Нарт - Динамо Сухум

На 19 минуте игры 21 номер "Нарта" Лаша Когония, прорвавшись по центру, ударом в правый от вратаря угол открыл счет в противостоянии. Игроки "Нарта" контролировали ход матча, прессингуя соперника на его половине поля, не давая ему развернуть свои атаки. "Динамо" в первом тайме отвечало выпадами в штрафную "Нарта", однако, сравнять счет в игре им не удалось.

Второй мяч в ворота "Динамо" после подачи углового на 26 минуте забил 55-ый номер команды "Нарт" Тимур Агрба. На 53-й минуте у динамовцев появился шанс сократить отставание в счете, судья назначил пенальти в ворота "Нарта", однако вратарь сумел отбить мяч на угловой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Нарт - Динамо Сухум

Во втором тайме ход игры в основном контролировал "Нарт", создавая хорошие возможности увеличить разницу в счете, и сделать им это удалось. Судья назначил очередной пенальти в матче, на сей раз фол совершили динамовцы, исполнить одиннадцатиметровый к мячу подошел Лаша Когония, его удар оказался точным – 3:0.

После пропущенного мяча игроки "Динамо" стали усиливать давление на ворота соперников, и уже на 73-ей минуте Леон Тания сумел отыграть один мяч – 3:1. Но последний гол в игре с пенальти забил "Нарт", снова отличился Лаша Когония – 4:1.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол. Нарт - Динамо Сухум

"Игра была не рядовая, это наши "заклятые враги", это на поле мы соперники, в жизни мы все друзья и у нас теплые отношения. Я не могу сказать, что я герой матча, потому, что это работа всей команды, я забил три гола, мог забить кто-то другой", — сказал игрок "Нарта" Лаша Когония.

После этой победы Сухумский "Нарт" вышел в единоличные лидеры с 15 набранными очками.