23:02 06 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Футбол. Нарт - Динамо Сухум

"Нарт" обыграл в столичном дерби "Динамо" и вышел на единоличное лидерство

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (212)
7811

Матч пятого тура между столичными командами "Нарт" и "Динамо" состоялся на стадионе "Динамо" 6 апреля.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский "Нарт" обыграл другой столичный клуб "Динамо" со счетом 4:1 в пятом туре XXV Чемпионата Абхазии по футболу в пятницу 6 апреля.

Перед очным противостоянием футболисты провели по четыре игры в чемпионате, и все выиграли, таким образом в активе команд было по 12 набранных очков, при этом "Нарт" забил 23 мяча, пропустив всего 5, а "Динамо" до этого матча забило 8 мячей и не пропустило ни одного гола.

Футбол. Нарт - Динамо Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбол. Нарт - Динамо Сухум

На 19 минуте игры 21 номер "Нарта" Лаша Когония, прорвавшись по центру, ударом в правый от вратаря угол открыл счет в противостоянии. Игроки "Нарта" контролировали ход матча, прессингуя соперника на его половине поля, не давая ему развернуть свои атаки. "Динамо" в первом тайме отвечало выпадами в штрафную "Нарта", однако, сравнять счет в игре им не удалось.

Второй мяч в ворота "Динамо" после подачи углового на 26 минуте забил 55-ый номер команды "Нарт" Тимур Агрба. На 53-й минуте у динамовцев появился шанс сократить отставание в счете, судья назначил пенальти в ворота "Нарта", однако вратарь сумел отбить мяч на угловой.

Футбол. Нарт - Динамо Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбол. Нарт - Динамо Сухум

Во втором тайме ход игры в основном контролировал "Нарт", создавая хорошие возможности увеличить разницу в счете, и сделать им это удалось. Судья назначил очередной пенальти в матче, на сей раз фол совершили динамовцы, исполнить одиннадцатиметровый к мячу подошел Лаша Когония, его удар оказался точным – 3:0.

После пропущенного мяча игроки "Динамо" стали усиливать давление на ворота соперников, и уже на 73-ей минуте Леон Тания сумел отыграть один мяч – 3:1. Но последний гол в игре с пенальти забил "Нарт", снова отличился Лаша Когония – 4:1. 

Футбол. Нарт - Динамо Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбол. Нарт - Динамо Сухум

"Игра была не рядовая, это наши "заклятые враги", это на поле мы соперники, в жизни мы все друзья и у нас теплые отношения. Я не могу сказать, что я герой матча, потому, что это работа всей команды, я забил три гола, мог забить кто-то другой", — сказал игрок "Нарта" Лаша Когония.

После этой победы Сухумский "Нарт" вышел в единоличные лидеры с 15 набранными очками.

Темы:
Спортивная Абхазия (212)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Айман Искакова
    Поездки за здоровьем

    В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Унионисты в центре Кишинева
    Судьба государства

    Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скульптурная композиция Джейсона Тейлора в Национальном морском парке Канкуна в Мексике.
Завораживающий мир: как выглядит подводный музей
Морские учения в Балтийском море
Как корветы Балтфлота отразили воздушные цели на учениях
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia