Автогонщик Дмитрий Гвазава победил в первом заезде Mitjet Winter Cup

Третий этап соревнования автогонщиков Mitjet Winter Cup, в котором выступает абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, проходит с 7-8 апреля в Сочи.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Автогонщик Дмитрий Гвазава продолжает свою победную поступь в категории PRO, он стал победителем первого заезда Mitjet Winter Cup, сообщается на сайте соревнования.

Автогонщик Юрий Борисенко вырвался на второе место, а Константин Гугкаев набирает очки, расположившись на третьей ступени пьедестала.

© Фото: Arctic Energy Дмитрий Гвазава во время Mitjet Winter Cup

В категории Semi-PRO первую гонку выиграл Никита Худов, Антон Немкин — второй, Данила Иванов на третьем месте.

Финальная гонка соревнования Mitjet Winter Cup должна пройти вечером 8 апреля.

© Фото: Arctic Energy Mitjet Winter Cup

Дмитрий Гвазава выиграл второй этап автогонок Mitjet Winter Cup на сочинском автодроме 25 февраля.

Автогонки Mitjet Winter Cup состоит из трех этапов, последний состоится в апреле.

Серия Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.