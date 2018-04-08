Автогонщик Дмитрий Гвазава победил в первом заезде Mitjet Winter Cup

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Автогонщик Дмитрий Гвазава продолжает свою победную поступь в категории PRO, он стал победителем первого заезда Mitjet Winter Cup, сообщается на сайте соревнования.
Автогонщик Юрий Борисенко вырвался на второе место, а Константин Гугкаев набирает очки, расположившись на третьей ступени пьедестала.
В категории Semi-PRO первую гонку выиграл Никита Худов, Антон Немкин — второй, Данила Иванов на третьем месте.
Финальная гонка соревнования Mitjet Winter Cup должна пройти вечером 8 апреля.
Дмитрий Гвазава выиграл второй этап автогонок Mitjet Winter Cup на сочинском автодроме 25 февраля.
Автогонки Mitjet Winter Cup состоит из трех этапов, последний состоится в апреле.
Серия Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.
Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.