Второй раз за день: Дмитрий Гвазава победитель Mitjet Winter Cup

Третий этап соревнования автогонщиков Mitjet Winter Cup, в котором выступает абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава, завершился 8 апреля в Сочи.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Во второй раз за день автогонщик Дмитрий Гвазава становится победителем очередного заезда Mitjet Winter Cup в категории PRO, сообщается на сайте соревнования.

Вторая гонка третьего этапа соревнований окончена.

Автогонщик Антон Немкин второй в классе PRO и первый в Semi-PRO.

Водитель болида Константин Гугкаев – третий.

В Semi-PRO вторым приехал Никита Худов, а Данила Иванов еще раз взобрался на третью ступень подиума.

Финальная гонка соревнования Mitjet Winter Cup прошла вечером 8 апреля.

Ранее в первом заезде третьего этапа соревнований лучшим среди автогонщиков был Дмитрий Гвазава. Он также выиграл и второй этап автогонок Mitjet Winter Cup на сочинском автодроме 25 февраля.

Автогонки Mitjet Winter Cup состоит из трех этапов.

© Фото: Arctic Energy Mitjet Winter Cup

Серия Mitjet 2L широко распространена во Франции, Италии, Германии, России и США. Основатель серии Mitjet — известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Автомобили класса MITJET 2L — это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность — 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машины класса MITJET 2L — 750 килограммов, объем топливного бака — 37 литров.