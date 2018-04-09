Футболисты из Абхазии выиграли турнир имени Валентина Бубукина в Дагомысе

X Международный детско-юношеский турнир по футболу памяти заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы 1960 года Валентина Бубукина проходил в Дагомысе с 3 по 9 апреля.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольная команда РДЮСШ №1 "Юный динамовец", состоящая из игроков 2010 года рождения, победила на X Международном детско-юношеском турнире по футболу памяти заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы 1960 года Валентина Бубукина в Сочи (Дагомысе), сообщил тренер команды Георгий Чалигава.

В финальном матче абхазские футболисты встречались со сверстниками из Сочи и обыграли со счетом 5:4.

"В финальном матче, три гола забил Нестор Беселия, один гол забил Владислав Лейба и Даниил Джопуа", — подчеркнул он.

© VK/Футбольные турниры в Дагомысе, г.Сочи II этап X Международного детско-юношеского турнира по футболу – Мемориал Валентина Бубукина

В турнире также принимали участие футболисты РДЮСШ №1 "Юный динамовец" 2009 года рождения, которые завоевали бронзовые награды соревнований.

"В групповом этапе они играли с "ЦСКА-2" из Москвы, в этом матче наши выиграли со счетом 2:1. Меня радует, что мы обыграли московскую команду", — отметил тренер.

© VK/Футбольные турниры в Дагомысе, г.Сочи II этап X Международного детско-юношеского турнира по футболу – Мемориал Валентина Бубукина

По ходу игры с армейцами, абхазские футболисты уступали со счетом 1:0, однако им удалось сравнять счет и буквально за 2-3 минуты до финального свистка они забили победный гол.

"Если бы мы не выиграли у "ЦСКА-2", то мы не выходили бы в полуфинал. Первый гол за нашу команду в этой игре забил Ален Панцулая, а победный мяч на счету у Максимилиана Смыр", — сказал Чалигава.

Лучшим игроком турнира был признан среди футболистов 2010 года рождения Нестор Беселия. А среди игроков 2009 года рождения лучшим вратарем стал также спортсмен из Абхазии Артур Погосов.

"Мы довольны результатам, большое спасибо детям, они очень хорошо постарались и показали хорошую игру", — подчеркнул тренер.

Георгий Чалигава выразил большую благодарность администрации президента за поддержку в отправке команд для участия в международном турнире по футболу в Дагомысе.

В соревнованиях приняли участие команды в возрастной категории от 7 до 12 лет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Сухума, Ростова-на-Дону, Воронежа, Бугуруслана, Грозного, Хасавюрта, Чебоксар, Новосибирска, Ташкента.