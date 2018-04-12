Неожиданная развязка: "Реал" прошел в полуфинал Лиги чемпионов

После удаления с поля вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона за споры о назначении пенальти, решающий мяч на 98-й минуте с пенальти забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Мадридский "Реал" проиграл туринскому "Ювентусу", но по сумме двух игр 1/4 финала Лиги чемпионов, вышел в полуфинал, сообщает Р-Спорт.

Первый матч, прошедший 3 апреля в Турине, закончился победой испанской команды — 3:0. От встречи, которая состоялась в среду в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев, зависело, какая команда выйдет финал.

Ход игры определял финалистом "Ювентус", но развязка оказалась драматичной. В добавленное ко второму тайму время главный арбитр англичанин Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса" за фол Мехди Бенатии на Лукасе Васкесе. Футболисты "Ювентуса" стали спорить с арбитром, и в результате капитан итальянской команды голкипер Джанлуиджи Буффон получил прямую красную карточку.

Ref pointed to the spot is it a penalty? Buffon gets a red and Ronaldo scores Real through to the semis #UCL #RealMadrid #RMAJUVE pic.twitter.com/GTeImuJ4qr — RisingStarRSA (@RisingStarRSA) 12 апреля 2018 г.

Соперник "Реала", действующего победителя Лиги чемпионов, по полуфиналу турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу в щвейцарском Ньоне.