10:36 12 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон и форвард Реала Криштиану Роналду (справа)

Неожиданная развязка: "Реал" прошел в полуфинал Лиги чемпионов

© AFP 2018/ Paul Hanna
Спорт
Получить короткую ссылку
18 0 0

После удаления с поля вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона за споры о назначении пенальти, решающий мяч на 98-й минуте с пенальти забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Мадридский "Реал" проиграл туринскому "Ювентусу", но по сумме двух игр 1/4 финала Лиги чемпионов, вышел в полуфинал, сообщает Р-Спорт.

Первый матч, прошедший 3 апреля в Турине, закончился победой испанской команды — 3:0. От встречи, которая состоялась в среду в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев, зависело, какая команда выйдет финал.

Ход игры определял финалистом "Ювентус", но развязка оказалась драматичной. В добавленное ко второму тайму время главный арбитр англичанин Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Ювентуса" за фол Мехди Бенатии на Лукасе Васкесе. Футболисты "Ювентуса" стали спорить с арбитром, и в результате капитан итальянской команды голкипер Джанлуиджи Буффон получил прямую красную карточку.

Соперник "Реала", действующего победителя Лиги чемпионов, по полуфиналу турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу в щвейцарском Ньоне.

Теги:
Лига чемпионов, Ювентус, Реал, футбол, Джанлуиджи Буффон, Роналдо, Турин



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Совета Федерации РФ
    Это взаимно

    Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов
    Чисто и прозрачно

    Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.

  • Акция фракции Елк в Национальном сообрании
    Дым без огня

    Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.

  • Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
    Стоп, реклама!

    Почему глава Нацбанка Казахстана считает, что будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними сделок?

  • Участники акции протеста. Архивное фото
    Огонь и золото

    В Кыргызстане около тысячи человек ворвались на территорию строящегося золотодобывающего завода и начали поджигать постройки.

  • Водители транспортных средств в аварии не пострадали
    Опасный вираж

    В результате столкновения микроавтобуса и экскаватора в Псковской области России пострадали шесть человек - граждане Беларуси.

  • Кабина пилотов самолета Bombardier Global Express 6000
    Нездоровые попытки

    Пилоты из стран ЕС, здоровье которых может не позволить им работать по профессии, пытались обмануть Агентство гражданской авиации Латвии.

  • Круонисская ГАЭС, архивное фото
    Последняя надежда

    Почему Круонисская ГАЭС, уникальный инженерно-энергетический объект, которым интересуется ЕС – это все, что осталось у Литвы – в материале Sputnik.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Не с пустыми руками

    На следующей неделе состоится визит Александра Лукашенко в Кишинев: какие подарки везет белорусский лидер?

  • Заседание Совета Федерации РФ
    Это взаимно

    Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов
    Чисто и прозрачно

    Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.

  • Акция фракции Елк в Национальном сообрании
    Дым без огня

    Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Нацистские концлагеря – преступление против человечности. Кадры из архива
Нацистские концлагеря — преступление против человечности. Кадры из архива
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia