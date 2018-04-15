Спортсмены из Абхазии завоевали золото и серебро на чемпионате в Смоленске

Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года проходило в Смоленске с 12 по 15 апреля.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Амра Амичба. Спортсмен по вольной борьбе из Абхазии Асланбек Гварамия завоевал золото в весовой категории 79 килограмм на Первенстве России по вольной борьбе, сообщил корреспонденту Sputnik тренер Тимур Джопуа.

© Фото : Тимур Джопуа Асланбек Гварамия

"В весовой категории 79 килограмм вышли в финал два наших спортсмена, где победителем стал Асланбек", — сказал Джопуа.

Абхазский вольник Гергий Адлейба, которого также тренировал Тимур Джопуа, в весовой категории 61 килограмм завоевал серебро.

"Георгий провел пять встреч. В финале проиграл, завоевал второе место. Также успешно выступил и Астамур Гумба, ученик тренера Дато Лазба", — отметил Тимур Джопуа.

По его словам, первенство России по вольной борьбе – это отборочный турнир для определения участников на Чемпионаты Европы и Мира.

"Уровень чемпионата очень сильный. Это первенство юниоров. Занявший первое место, едет на Чемпионат мира, занявший второе — на Чемпионат Европы. Абхазские спортсмены в составе сборной России теперь. Будут проходит учебно-тренировочные сборы, будут выезжать на международные соревнования. Потом поедут на первенство Европы в Рим. А первенство мира будет в Словакии", — сказал тренер по вольной борьбе Тимур Джопуа.

Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года проходило в Смоленске с 12 по 15 апреля.