Вахтанг Пипия: откроем школу велоспорта для детей

Председатель Федерации велоспорта Абхазии Вахтанг Пипия в интервью на радио Sputnik рассказал о планах развития велоспорта в республике.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Председатель Федерации велоспорта Абхазии Вахтанг Пипия в интервью Sputnik рассказал, что в скором времени на Республиканском стадионе в Сухуме откроется школа велоспорта для детей.

"Мы будем привлекать к велоспорту детей, начиная с 12 лет, нам необходимо начинать с этого, чтобы развить этот вид спорта", — добавил он.

По его словам, в послевоенное время велоспорт в Абхазии не столь развит, чтобы он привлекал внимание молодежи.

© Fotolia / Mariesacha Крути педали: в Сухуме обсудили развитие велоспорта в Абхазии

"Это происходит потому, что стоимость велосипедов большая, в советское время этот вид спорта был очень развит, в большей степени шоссейный велоспорт, были очень хорошие тренеры", — добавил он.

Во время учебы в Ткуарчалской школе Вахтанг Пипия занимался велоспортом и участвовал в соревнованиях.

"Нашим тренером был Николай Георгиади, он был замечательным наставником, все его любили, он воспитал много мастеров спорта СССР", — подчеркнул Пипия.

Вахтанг Пипия отметил, что для развитии велоспорта в Абхазии есть свои трудности.

"На наших дорогах передвигаться на велосипедах неудобно, пустить детей на велосипедах по трассе не так легко, в этом есть опасность", — сказал председатель Федерации велоспорта Абхазии.

Вахтанг Пипия заметил, что Абхазия как нельзя лучше подходит для всех видов велоспорта.

"В велоспорте есть 7-8 разновидностей, это велотрек, горный велоспорт и так далее, условия в Абхазии позволяют проводить соревнования по всем видам", — заметил Пипия.

Председатель Федерации велоспорта Абхазии уверен, что в Абхазии нужно развивать спортивный туризм, в том числе вело-туризм. По словам Пипия, условия позволяют посещать республику на велосипеде в течение трехсот дней в году.