Абхазский фехтовальщик взял "серебро" на турнире в Сочи

Турнир по фехтованию, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне проходил со 2 по 7 мая в Сочи.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Асида Квициния. Спортсмен Александр Гаврилов из Абхазии занял второе место среди участников 9-11 лет в сочинском турнире по фехтованию, рассказал корреспонденту Sputnik тренер абхазской школы фехтования Юрий Орлов.

"Александр Гаврилов выступил на турнире достойно, не проиграв ни одного боя, он успешно вышел в финал. Но в решающем бою его встретил более опытный фехтовальщик из Сочи, которому он уступил. У спортсмена большой потенциал, он смог проявить характер, держался стойко и привез своей стране серебро. Это неплохой результат для спортсмена, занимающегося фехтованием всего год", — рассказал о результатах ученика тренер.

© Фото : Юрий Орлов Турнир по фехтованию посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне в Сочи

В турнире принимали участие юные фехтовальщики из Краснодара, Белореченска, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Сочи и Абхазии.

"На сегодняшний день школа фехтования готовится принять участие в турнирах, которые будут проходить в Краснодарском крае. Турниры помогают набраться опыта и пройти на соревнования более высокого уровня, которые состоятся в Москве. Мы прилагаем все усилия, чтобы наша школа процветала и делала успехи, но для этого также нужна поддержка государства. Посещение соревнований позволяет получить необходимый опыт, и у нас также есть все условия, чтобы организовывать турниры в нашей стране, куда мы могли приглашать спортсменов", — отметил Орлов.

© Фото : Юрий Орлов Турнир по фехтованию посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне в Сочи

Фехтование в Абхазии берет свое начало с 50-х годов прошлого века. Городом, где воспитывались первые чемпионы, была Гагра. Около года назад первая абхазская школа фехтования открылась спустя 25 лет.