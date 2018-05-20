Золото и две бронзы завоевали абхазские боксеры в Волгограде

Первенство Южного федерального округа по боксу среди юношей и молодежи прошло в Волгограде с 15 по 20 мая 2018 года.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые боксеры из Абхазии завоевали одну золотую и две бронзовые медали на первенстве Южного федерального округа по боксу в Волгограде, сообщил корреспонденту Sputnik старший тренер юношеской сборной Абхазии по боксу Ираклий Цурцумия.

"Сегодня завершилось первенство ЮВО по боксу и трое наших спортсменов завоевали медали – бронзу взяли Игорь Адлейба и Сабри Джанба, а золото — Джидорян Артур, который теперь сможет выступить на первенстве России по боксу в Тюмене. За первое место он бился с боксером из Ростова-на-Дону", — отметил Цурцумия.

По словам старшего тренера, снова не обошлось без судейской предвзятости, но на этот по отношению к Сабри Джанба, который в полуфинале встретился с боксером из Волгограда. Раннее несправедливое решение судей, по мнению Цурцумия, лишило молодого боксера Игоря Адлейба возможности побороться за первое место в турнире.

Первенство Южного федерального округа по боксу среди юношей и молодежи прошел в Волгограде с 15 по 20 мая 2018 года. Больше всего первых мест у команды хозяев — четыре. Три у Кубани и два — у Калмыкии. По одному "золоту" в мужском и женском зачете у команды Ростовской области.