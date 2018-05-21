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Первенство Краснодарского края по каратэ кёкусинкай и детский турнир Открытый татами в Сочи

Каратисты из Абхазии заняли 13 призовых мест в Сочи

© Фото : Комитет по делам молодежи и спорта
Спорт
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Первенство Краснодарского края по каратэ кекусинкай и детский турнир "Открытый татами" проходил в городе Сочи с 19 по 20 мая.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Асида Квициния. Двое юных каратистов из Абхазии стали чемпионами турнира Первенства Краснодарского края и турнира "Открытый татами" в городе Сочи, помимо золота, абхазские спортсмены завоевали три серебряных и восемь бронзовых наград. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

Соревнования проходили среди юношей и девушек от 12 до 15 лет, также юниоров 16-17 лет. В то же время проходил детский турнир "Открытый татами" для спортсменов от 6 до 11 лет. Всего в турнирах приняли участие 150 спортсменов из Краснодарского края и Абхазии. По итогам турнира первое место заняли Илья Дочия и Виолетта Кондакчян из команды Федерации каратэ кекусинкай Абхазии.

"В наших интересах принимать участие в таких соревнованиях. В этом турнире участвовало много чемпионов и хороших спортсменов. Сталкиваясь с достойными соперниками, бойцы оттачивают свое мастерство и получают необходимый опыт. В финал вышло пять человек, мы взяли два золота и три серебра. Тренер редко доволен результатами, всегда есть куда расти и к чему стремиться", — подвел итоги тренер Виталий Читанава.

Первенство Краснодарского края по каратэ кёкусинкай и детский турнир Открытый татами в Сочи
© Фото : Комитет по делам молодежи и спорта
Первенство Краснодарского края по каратэ кёкусинкай и детский турнир "Открытый татами" в Сочи

Команда Федерации каратэ кекусинкай Абхазии примет участие в турнире, посвященном обороне Кавказа в Великую Отечественную войну, который будет проходить 16 июня в Карачаево-Черкесии в поселке Архыз 

Как рассказывает тренер, Федерация планирует в середине лета организовать в Абхазии первый международный турнир по каратэ для спортсменов всех возрастов.

Федерация кекусинкай в Абхазии во главе с Виталием Читанава существует с 1998 года. Крупные чемпионаты проводятся с 2001 года в их числе и чемпионат Абхазии. Федерация входит в состав Всемирной организации кекусинкай, а также в Международную Федерацию ИФК (институт физической культуры).




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