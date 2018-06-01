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Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК Реал Мадрид

СМИ назвали причины ухода Зидана из "Реала"

© Sputnik . Антон Денисов
Спорт
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Легендарный Зинедин Зидан объявил об уходе с должности главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" 31 мая.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. В числе причин, побудивших Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал", – разногласия с президентом "сливочных" Флорентино Пересом относительно трансферной политики, а также давление лидеров команды, сообщает РИА Новости со ссылкой на As.

Зинедин Зидан
© AFP 2018 / OSCAR DEL POZO
Зидан покинул мадридский "Реал"

В четверг Зидан, возглавлявший "Реал" на протяжении трех последних лет и выигравший с клубом три кубка Лиги чемпионов подряд, объявил, что решил покинуть команду. Француз признался, что не устал тренировать и что игроки не имеют к его решению никакого отношения, но отметил, что, команде нужны изменения, чтобы продолжать выигрывать. По словам Переса, уход Зидана стал для него неожиданностью.

Как утверждает As, к уходу Зидана побудил комплекс причин. Одна из них – индивидуальные решения Переса относительно трансферов, не согласованные с Зиданом. Например, француз открыто выступил против желания Переса приобрести вратаря Кепу Аррисабалагу и нападающего Роберта Левандовского на замену Кейлору Навасу и Кариму Бензема соответственно. Кроме того, Перес несколько раз говорил, что Неймар всегда будет игроком, к которому есть интерес. На что Зидан прямо ответил, что не просил приобрести бразильца.

Еще одной причиной стало недовольство двух звезд "Реала" – Криштиану Роналду и Гарета Бейла. Роналду якобы не чувствует, что его достаточным образом ценят и поддерживают, а Бейлу не нравится выходить на замену.

Также Зидану не понравилось, что он не получил поддержки от руководства в середине сезона, когда в СМИ стали появляться сообщения о возможной замене его на Йоахима Лева или Маурисио Почеттино.




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