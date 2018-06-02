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Матч между сборной Абхазии и сборной Карпаталии

Баталия с Карпаталией: сборная Абхазии уступила во втором матче ЧМ ConIFA в Лондоне

© Фото : Астанда Отырба
Спорт
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Темы:
ConIFA 2018 (24)
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В первом матче на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA сборная Абхазии со счетом 3:0 обыграла национальную команду Тибета.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии уступила во втором матче Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA команде Карпаталии со счетом 2:0.

Матч между сборной Абхазии и сборной Тибета
© Фото : Д. Пагава
Сборная Абхазии одержала первую победу в Лондоне

На момент начала матча у абхазских футболистов было в активе три очка в группе, по одному у Карпаталии и Северного Кипра, которые сыграли вничью 1:1, у Тибета очков не было, так как свой первый матч они проиграли сборной Абхазии.

В случае победы сборная Абхазии обеспечивала себе выход из группы.

Матч для национальной команды Абхазии начался неудачно, на 11 минуте первого тайма игроку Карпаталии удалось забить гол и вывести свою команду вперед. Сразу вспомнилась игра соперников на прошлогоднем Чемпионате Европы, когда упорная борьба завершилась со счетом 2:2.

Пропустив мяч, абхазские футболисты начали атаковать ворота соперников, однако сравнять счет не удавалось. На 38 минуте игры карпатальцы упустили возможность удвоить счет, на выходе хорошо сыграл вратарь Алексей Бондаренко.

Во втором тайме, как и в первом, преимуществом на поле владела сборная Карпаталии, проводившая частые атаки на ворота команды Абхазии, однако во второй половине второго тайма абхазские игроки стали больше контролировать мяч и проводить атаки.

Перед самым финальным свистком счет стал 2:0.

На последних минутах игры футболисты сборной Абхазии часто били по воротам, но ни один из ударов не привел к забитому мячу. Выйдет ли сборная Абхазии из своей группы будет решаться в матче с Северным Кипром.

Состав сборной Абхазии на ЧМ ConIFA-2018
© Sputnik Леон Гуния
Лица сборной Абхазии на чемпионате мира ConIFA-2018

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

На Чемпионате Европы в 2017 году абхазская сборная по футболу вышла в плей-офф, где в первом же матче снова столкнулась с серией 11-метровых и проиграла сборной Падании. А в матче за бронзу против Фельвидека Абхазия открыла счет уже на 3 минуте, но пропустила трижды и встала на 4 место. Абхазия занимает сегодня восьмое место в рейтинге ConIFA. На чемпионат она допущена автоматически, как действующий чемпион мира.

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (24)



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