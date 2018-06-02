Беслан Аджинджал о поражении сборной Абхазии: итог закономерный

Сборная Абхазии по футболу уступила во втором матче Чемпионата мира по футболу по версии ConIFA команде Карпаталии со счетом 2:0.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Создав очень много моментов, сборная Абхазии не смогла их реализовать, поэтому итог закономерный, сказал в интервью Sputnik главный тренер национальной сборной по футболу Беслан Аджинджал.

© Фото : Астанда Отырба Баталия с Карпаталией: сборная Абхазии уступила во втором матче ЧМ ConIFA в Лондоне

"Соперник нас переиграл в первые минуты матча, нам забили гол, мы пытались исправить ситуацию. Команда Карпаталии является одним из фаворитов, они очень хорошо играют, поэтому в принципе мы ожидали, что матч будет сложным. Они забили из тех моментов, которые создали, а у нас забить не получилось", — добавил он.

Главный тренер команды отметил, что игроки сборной Абхазии будут готовиться к следующему матчу с Северным Кипром.

"Нам надо их побеждать. Я думаю, это будет самый важный матч на турнире, если выиграем мы, то пройдем дальше, если Кипр выиграет, дальше пройдет эта команда", — подчеркнул Аджинджал.

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.