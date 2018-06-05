Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет проходило в Москве с 1 по 3 июня 2018 года.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Инар Кетия стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе, сообщает официальный сайт Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инар Кетия: был уверен, что выиграю Европу и мир

Абхазский спортсмен боролся в весовой категории до 65 килограммов. Турнир носил отборочный характер — победители получили преимущество при подборе команды к первенству мира.

В 2017 году Инар Кетия занял первое место в Чемпионате России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В составе сборной России Инар Кетия стал победителем Первенства мира по вольной борьбе среди юношей в весовой категории до 63 килограммов в Афинах в том же 2017 году.

В финале Инар Кетия победил японского спортсмена Кеншина Ито. Финальная схватка в Афинах проходила с явным преимуществом абхазского борца. Первая половина встречи завершилась со счетом 5-0 в его пользу. Во второй части поединка Инару понадобилась всего минута, чтобы набрать еще пять баллов. Таким образом, со счетом 10:0 досрочно, за минуту до завершения схватки, Инар Кетия, обыграв японского спортсмена Кеншина Ито, стал чемпионом мира.

Первенство России по вольной борьбе проходило в Москве с 1 по 3 июня 2018 года.