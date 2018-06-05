01:27 06 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
  • USD61.98
  • EUR72.51
Поиск
Сборная Абхазии по футболу

Сборная Абхазии разгромила Тамил-Илам на ЧМ ConIFA-2018 в Лондоне

© Фото : Русик Шония
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
ConIFA 2018 (26)
73041

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу обыграла команду Тамил-Илама на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA в матче за 9-16 место на турнире.

Игра сборной Абхазии против сборной Северного Кипра
© Фото : Астанда Отырба
Сборная Абхазии не вышла из группы на ЧМ ConIFA-2018

Абхазские футболисты отправились на мировое первенство в качестве действующих Чемпионов мира. Проведя три матча в группе В сборная Абхазии не смогла выйти из нее, одержав одну победу, один раз уступив и еще один матч сведя к ничьей.

В первом тайме мяч за сборную Абхазии забил нападающий Руслан Ахвледиани, во второй половине игры второй гол за абхазскую команду забил полузащитник Шабат Логуа. Если в первой половине матча была более или менее равная игра, то во втором тайме сборная Абхазии доминировала на поле, что и привело к третьему голу, который снова забил Руслан Ахвледиани. Но на этом абхазские футболисты не успокоились, нападающий Руслан Шония сделал счет – 4:0, спустя еще несколько минут Астамыр Тарба довел счет до 5:0. Счета 6:0 зрителям пришлось ждать недолго, в очередной раз отличился Руслан Шония.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (26)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кража со святого места
    В объективе

    Камеры видеонаблюдения засняли, как двое неизвестных проникли ночью в Хуыцауы дзуар во Владикавказе и украли деньги, оставленные в святилище.

  • Александр Васильев
    Источник вдохновения

    Известный российский искусствовед и телеведущий Александр Васильев рассказал о своей выставке в Баку и о том, что его привлекает в Азербайджане.

  • Герб Армении, изображенный на флаге Армении, обернутом гражданином Армении.
    Слишком маленький Арарат

    Общественники недовольны размерами горы Арарат, изображенной на гербе Армении – Минкульт республики готовится обсудить этот вопрос.

  • Медсестра с лекарствами, архивное фото
    Ничего не исключаем

    Планируемое сокращение списка социально значимых заболеваний не повлияет на количество получаемых бесплатных лекарств, заявил министр здравоохранения Казахстана.

  • Бывший премьер-министр КР Сапар Исаков. Архивное фото
    Вы арестованы!

    До ареста бывшего премьера четыре раза вызывали на допрос по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

  • Шенгенская польская виза
    Без виз

    Белорусские туристы не могут зарегистрироваться для подачи на польскую визу — с проблемами сталкиваются как при обращении через визовый центр, так и через консульство.

  • Эмблема полиции безопасности Латвии
    "Может, сразу КГБ?"

    Пользователи соцсетей шутят над новым названием Полиции безопасности Латвии, которую переименуют в Службу государственной безопасности.

  • На границе Польши и Литвы, архивное фото
    С семьей и зельем

    В Литве россиянина обвинили в провозе более ста килограммов гашиша. Мужчина путешествовал с женой и детьми. Откуда в его машине наркотики, он объяснить не смог.

  • Флаги стран-участниц ЕАЭС
    Молдавский интерес

    Для роста экономики Молдовы очень важно развивать отношения не только с ЕС, но и с традиционными партнерами — Россией, Белоруссией и Казахстаном, уверены эксперты.

  • Машина скорой помощи в России, архивное фото
    Трагедия на стройке

    В результате нарушения техники безопасности на стройке в Санкт-Петербурге погиб рабочий из Таджикистана.

  • Студенты в аудитории
    Ученье – свет

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев установил квоты приема в вузы на 2018/19 год – в них поступят 69,2 тысячи будущих бакалавров и 5,9 тысяч магистрантов.

  • Юные ученые
    Братские народы

    Ученые проанализировали полсотни тысяч образцов ДНК и пришли к выводу, что генетически эстонцы больше похожи на русских, чем на финнов.

  • Кража со святого места
    В объективе

    Камеры видеонаблюдения засняли, как двое неизвестных проникли ночью в Хуыцауы дзуар во Владикавказе и украли деньги, оставленные в святилище.

  • Александр Васильев
    Источник вдохновения

    Известный российский искусствовед и телеведущий Александр Васильев рассказал о своей выставке в Баку и о том, что его привлекает в Азербайджане.

  • Герб Армении, изображенный на флаге Армении, обернутом гражданином Армении.
    Слишком маленький Арарат

    Общественники недовольны размерами горы Арарат, изображенной на гербе Армении – Минкульт республики готовится обсудить этот вопрос.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мир у футбольных ворот
Видео к ЧМ-2018 с участием различных знаменитостей
Победное "Играй с открытым сердцем": ролик к ЧМ-2018 с участием знаменитостей
Сколько зарабатывают главы государств
Сколько зарабатывают главы государств

Соцсети

Sputnikabkhazia