Сборная Абхазии разгромила Тамил-Илам на ЧМ ConIFA-2018 в Лондоне

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу обыграла команду Тамил-Илама на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA в матче за 9-16 место на турнире.

© Фото : Астанда Отырба Сборная Абхазии не вышла из группы на ЧМ ConIFA-2018

Абхазские футболисты отправились на мировое первенство в качестве действующих Чемпионов мира. Проведя три матча в группе В сборная Абхазии не смогла выйти из нее, одержав одну победу, один раз уступив и еще один матч сведя к ничьей.

В первом тайме мяч за сборную Абхазии забил нападающий Руслан Ахвледиани, во второй половине игры второй гол за абхазскую команду забил полузащитник Шабат Логуа. Если в первой половине матча была более или менее равная игра, то во втором тайме сборная Абхазии доминировала на поле, что и привело к третьему голу, который снова забил Руслан Ахвледиани. Но на этом абхазские футболисты не успокоились, нападающий Руслан Шония сделал счет – 4:0, спустя еще несколько минут Астамыр Тарба довел счет до 5:0. Счета 6:0 зрителям пришлось ждать недолго, в очередной раз отличился Руслан Шония.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.