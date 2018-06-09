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Футболисты из Сухума вышли в финал на Всероссийском турнире

Абхазский Уругвай: футболисты из Сухума вышли в финал на Всероссийском турнире

CC0
Спорт
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Юношеский футбольный клуб "Динамо" Сухум играет за сборную Уругвая на Всероссийском турнире Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", который проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik, Сария Кварацхелия. Юные абхазские футболисты, которые представляют команду Уругвая, вышли в финал Всероссийского турнира по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", рассказал корреспонденту Sputnik тренер команды Мераб Квеквискири.

"Сегодня наши юные футболисты играли с Бразилией. Выиграли со счетом 1:0 и вышли в финал чемпионата. Теперь предстоит матч со сборной Германии", — сказал он.

Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" среди юношей в возрасте восьми и девяти лет проходит в Сочи с 2 по 10 июня 2018 года.

В Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" принимают участие десять команд из регионов Российской Федерации и единственной зарубежной командой, приглашенной на этот турнир, стал сухумский "Динамо".




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