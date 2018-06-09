В "девятку": сборная Абхазии завершила выступление на ЧМ ConIFA в Лондоне

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу обыграла команду Кабилии на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA и заняла 9-е место на турнире.

© Фото : Дмитрий Пагава Сборная Абхазии обыграла Корейцев Японии на ЧМ ConIFA-2018 в Лондоне

С самого начала игры со сборной Кабилии абхазские футболисты доминировали на поле. Едва успевая прерывать очередную атаку сборной Абхазии, Кабилия вновь большими силами отходила к своим воротам. Превосходство Абхазии могло вылиться в забитый гол спустя четверть часа после начала матча, но удар по воротам Руслана Ахвледиани принял на себя защитник соперников.

В матче не обошлось без травм, после грубой игры футболиста Кабилии, защитник абхазской команды Астамур Цишба не смог продолжить матч, его сменил полузащитник Виктор Пимпия.

Спустя всего несколько минут после выхода на поле, Виктор Пимпия на пару с нападающим Русланом Ахвледиани создали опасный момент у ворот соперника, но и на сей раз, счет в игре не был открыт, Кабилия смогла отбиться. Однако забитого гола пришлось ждать не долго, очередную атаку абхазских футболистов, красивым ударом в дальний угол завершил капитан команды, полузащитник Шабат Логуа — 1:0.

После забитого гола сборная Абхазии не стала защищать добытое преимущество, отойдя к своим воротам, а продолжила проводить атаки на ворота Кабилии. Хорошую возможность удвоить счет имел Руслан Ахвледиани, который воспользовался неудачным выносом мяча голкипером соперников, после того, как вратарь ударил по мячу, находившийся рядом нападающий подставил ногу, но мяч прошел мимо ворот.

Под занавес первого тайма, полузащитник Владимир Аргун едва не забил второй гол — не повезло, игровой снаряд разминулся со штангой.

Во втором тайме картина на поле не изменилась, так же как и в первой половине игры, абхазские футболисты раз за разом угрожали воротам соперников.

Одна из редких попыток организовать штурм завершилась для сборной Кабилии еще одним пропущенным мячом, футболисты абхазской команды перехватили мяч в центре поля, вошли в штрафную соперников, после серии передач Георгий Жанаа с близкого расстояния отправил круглого в сетку — 2:0.

Кабилия после двух пропущенных мячей начала более активно играть, сначала из-за пределов штрафной футболист Кабилии нанес удар по воротам, с которым без проблем справился Алексей Бондаренко, затем был более опасный момент, но и тут голкипер Абхазии поймал мяч.

За оставшееся время, команды голов друг другу не забили.

© Фото : Дима Пагава Матч Абхазии с Кабилией

Сборная Абхазии отправилась на мировое первенство в Лондон в качестве действующего чемпиона мира. Проведя три матча в группе В, одержав одну победу, один раз уступив и еще один матч сведя к ничьей, национальная команда не смогла выйти из группы.

В матче за 9-16 место на турнире сборная Абхазии по футболу разгромила команду Тамил-Илама со счетом 6:0. Затем, они встречались со сборной Корейцев Японии за 9-12 место в турнире, в этом матче абхазские футболисты также оказались сильнее — 2:0.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.