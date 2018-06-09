Карпаталия стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA в Лондоне

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA в котором участвовало 16 команд проходил в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Карпаталии стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA, обыграв в финале команду Северного Кипра.

© Фото : Дима Пагава В "девятку": сборная Абхазии завершила выступление на ЧМ ConIFA в Лондоне

В финальной встрече мирового первенства сошлись соперники сборной Абхазии по группе B. Еще до начала чемпионата наставник абхазской команды Беслан Аджинджал отмечал, что группа B сильнейшая на турнире.

В начале матча команды в основном разыгрывали мяч в центре поля, атак с участием большого количества футболистов было не много. При этом, время от времени, голкиперам обеих сборных приходилось вступать в игру.

Самый опасный момент в первой половине игры был создан на 35-й минуте у ворот сборной Северного Кипра, после подачи с углового, удар по воротам нанес футболист Карпаталии, мяч пролетел рядом с перекладиной. Спустя еще несколько минут снова по воротам Северного Кипра был нанесен удар, но на этот раз мяч прошел дальше.

Второй тайм начался с хорошей возможности сборной Северного Кипра открыть счет в игре, но выход один на один прервал вратарь карпатальцев. На 51-й минуте после подачи с углового футболист Северного Кипра пробил головой, однако вытянувшийся голкипер Карпаталии сумел переправить мяч за лицевую линию.

На это карпатальцы ответили своей атакой, быстро перейдя на чужую половину поля, футболисты разыграли мяч, после чего последовал удар, вратарь был начеку.

На 81-й минуте игры отличную возможность выйти вперед упустили киприоты, после атаки и подачи с угла, головой бил Осман Мехмет, но мяч, чиркнув о перекладину, ушел на угловой.

Несмотря на старания футболистов, открыть счет в основное время матча им не удалось, все решалось в серии послематчевых пенальти. Сборная Карпаталии забила три мяча, киприоты только два, таким образом Карпаталия стала сильнейшей командой турнира.

По итогам турнира, сборная Абхазии заняла девятое место обыграв в последнем матче сборную Кабилии со счетом 2:0.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.