Абхазский Уругвай выиграл Всероссийский футбольный турнир в Сочи

Юношеский футбольный клуб "Динамо" Сухум играл за сборную Уругвая на Всероссийском турнире Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", который проходил в преддверии Чемпионата мира по футболу.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские футболисты, которые представляли команду Уругвая, выиграли Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018", рассказал корреспонденту Sputnik администратор команды Гуранда Хашба.

В финальном матче абхазским спортсменам противостояла команда адлерского футбольного клуба "Черноморец", представлявшая сборную Германии.

"Игра была очень напряженной, футболисты действовали обоюдно остро, был матч равных соперников. Когда мы уже думали, что будут послематчевые пенальти, наш игрок Тигран Манукян смог забить гол, принеся нашей команде победу в турнире", — добавила она.

Она отметила, что у соперников абхазской команды было больше болельщиков, так как они были представлены местной командой.

По словам Хашба, лучшим бомбардиром турнира Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" был признан абхазский футболист Тимур Кенджия.

Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" среди юношей в возрасте восьми и девяти лет проходил в Сочи с 2 по 10 июня 2018 года.

В Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" принимают участие десять команд из регионов Российской Федерации и единственной зарубежной командой, приглашенной на этот турнир, стал сухумский "Динамо".