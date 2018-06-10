Беслан Аджинджал о неудачном выступлении Абхазии на ConIFA: причина не одна

Главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал подвел итоги участия команды на прошедшем Чемпионате мира по футболу ConIFA-2018 в Лондоне.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. У неудачного выступления сборной Абхазии на Чемпионате мира по версии ConIFA в Лондоне нет одной причины, ситуацию надо рассматривать в комплексе, сказал в интервью на радио Sputnik главный тренер национальной команды Беслан Аджинджал.

© Фото : Дима Пагава В "девятку": сборная Абхазии завершила выступление на ЧМ ConIFA в Лондоне

"Констатируя факт, могу сказать, что мы попали в самую сильную группу, это показал турнир. Две команды из нашей группы оказались в финале. Именно в матчах с этими соперниками нам не удалось проявить себя в полной мере, мы не показали, не реализовали, весь своей потенциал. Наши соперники были более целостными, нежели мы. Нам нужно системно подходить к подготовке национальной сборной, у нас, к сожалению, все происходит очень стихийно. Мы не проводим основательную подготовку, в этом кроется наша неудача", — добавил он.

В этом году сборная собралась за 12 дней до начала Чемпионата, поэтому было очень много организационных проблем, подчеркнул главный тренер.

"Я не оправдываю наш провал, по другому это и не назвать, все таки мы действующие чемпионы и наш статус не позволял нам занять 9-ое место", — отметил Аджинджал.

По его словам, футболисты сборной Абхазии начали набирать форму по ходу турнира.

"Во второй части турнира мне кажется мы выглядели получше, чем это было в самом начале. С той же командой Тибета не скажу, что мы выглядели очень убедительно. С Карпаталией были возможности забить гол, но у нас этого не получилось, с Северным Кипром мы свели матч вничью, но если говорить объективно, и там мы все-таки должны были проиграть", — заметил он.

У главного тренера команды самые положительные впечатления от приема сборной и ее поддержки диаспорой в Лондоне.

© Фото : Дмитрий Пагава Журналист из Абхазии: диаспора активно поддерживает футболистов на ЧМ ConIFA

"Мы очень сильно ощущали их поддержку, поддержку из Абхазии. Абхазская диаспора в Лондоне была с нами каждый день, они приезжали в нашу гостиницу, на что мы должны им сказать огромное спасибо. Болельщики создали такую атмосферу, что мы чувствуем себя как дома", — сказал Беслан Аджинджал.

По итогам турнира сборная Абхазии заняла девятое место, обыграв в последнем матче сборную Кабилии со счетом 2:0.

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.