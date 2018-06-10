Рафаэль Надаль в 11 раз выиграл "Ролан Гаррос"

Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, сообщает Р-Спорт.

Первая ракетка мира 32-летний Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в финале в Париже в трех сетах взял верх над австрийцем Домиником Тимом (7) — 6:4, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

В текущем сезоне Надаль также выиграл турниры в Риме, Барселоне и Монте-Карло. Теперь на его счету 79 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Надаль завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в одиночном разряде, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро победил в парном разряде.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции по теннису.

В других разрядах победы одержали: французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (в мужском парном разряде), чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (в женском парном разряде) и представительница Тайваня Чжань Юнжань и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте.

Чешки Катерина Синяковаи Барбора Крейчикова (слева направо)