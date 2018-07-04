Игорь Адлейба встретится с боксером из Грузии на ринге в Екатеринбурге

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Молодой боксер из Абхазии Игорь Адлейба встретится на вечере профессионального бокса с соперником из Грузии Мерабом Туркадзе, рассказал Адлейба в среду 4 июля.

"Мне в соперники назначили боксера из Грузии Мераба Туркадзе. Ему 29 лет и у него семь боев, из которых пять побед. У меня пока три боя и три победы. Будем боксировать в весовой категории до 63, 5 килограммов. В случае победы в предстоящем бою мой рейтинг повысится ", — сказал Адлейба.

Он добавил, что в его профессиональной карьере еще не было такого опытного соперника, сейчас Игорь вместе с тренерами усердно готовится к встрече.

© Фото : предоставлено: Игорь Адлейба Боксер Игорь Адлейба выиграл Чемпионат Краснодарского края

Адлейба подчеркнул, что относится к бою со спортсменом из Грузии точно также, как и к предыдущим, но готовится он с учетом физических особенностей и способностей соперника.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Осенью 2017 года промоутерская компания "SKV Bokxing" предложила боксеру из Абхазии Игорю Адлейба заключить контракт вскоре после его победы на сборах по боксу, которые прошли в сентябре 2017 года в Сухуме. Адлейба принял предложение и сейчас тренируется в Краснодаре.