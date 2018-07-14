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Игорь Адлейба

Игорь Адлейба отправил в нокаут своего соперника на вечере бокса в Екатеринбурге

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Вечер профессионального бокса, в котором участвовал абхазский боец, состоялся в Екатеринбурге 14 июля.

СУХУМ, 14 июл — Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба одержал победу над соперником Михаилом Авакяном техническим нокаутом на вечере бокса в Екатеринбурге в субботу 14 июля. 

Игорь Адлейба во время боя
© Sputnik / Томас Тхайцук
Грузина на армянина: с кем будет биться в Екатеринбурге боксер из Абхазии

Адлейба одолел соперника в первой минуте шестого раунда. Это третья досрочная победа абхазского спортсмена. 

Ранее сам боксер сообщал Sputnik, что встретится на ринге с грузином Мерабом Туркадзе. Но Мераб Туркадзе отказался от боя и соперником Игоря Адлейба назначили армянина Михаила Авакяна из Грузии. 

Игорь Адлейба многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.





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