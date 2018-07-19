Батал Чежия отправил в нокаут боксера из Грузии

СУХУМ, 19 июл — Sputnik, Сария Кварацхелия. Батал Чежия одержал победу над Рубеном Мовсесяном из Грузии на вечере профессионального бокса в Москве 19 июля.
Уже во втором раунде абхазский спортсмен отправил в нокаут своего соперника.
Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс".
В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.