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Батал Чежия

Батал Чежия отправил в нокаут боксера из Грузии

© instagram/inal___l
Спорт
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Вечер профессионального бокса, в котором принял участие абхазский боксер Батал Чежия, состоялся в зале бокса имени Николая Валуева.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik, Сария Кварацхелия. Батал Чежия одержал победу над Рубеном Мовсесяном из Грузии на вечере профессионального бокса в Москве 19 июля. 

Уже во втором раунде абхазский спортсмен отправил в нокаут своего соперника.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.




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